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Василий Кульков: Слуцкому будет сложно в "Халл Сити", но у него есть шансы

Бывший футболист английского клуба "Миллуолл" Василий Кульков поделился мнением о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера "Халл Сити".

"Думаю, что Леонид Слуцкий принял хорошее решение. Он уже определённое время не тренировал, поэтому считаю, что в назначении на пост главного тренера "Халл Сити" есть хорошие перспективы для него. Я видел изнутри английский Чемпионшип и думаю, ему будет сложно. Однако у Слуцкого есть опыт, также он жил определённое время в Англии. Я считаю, качества, которыми он обладает, дают шансы в Англии. Он достаточно грамотный человек, поэтому сможет адаптироваться в английском футболе", - цитирует Кулькова "Чемпионат.сом".
Теги: Кульков Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 16:47
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