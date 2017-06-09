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В новом сезоне РФПЛ сохранится схема лимита на легионеров "6+5"
Президент Российского футбольного союза и вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал информацию о том, что на исполкоме РФС в Санкт-Петербурге будет рассмотрена инициатива лиги об изменении схемы лимита на легионеров.
"Даже в повестке такого нет. Этот сезон мы играем так, как договорились. А дальше стратегия принята, определена, там целый раздел "Профессиональный футбол". Министр должен эту стратегию утвердить. После этого создадим план реализации и решим все вопросы. Моделей несколько. Мы будем защищать свой рынок, поддерживать доморощенных игроков, по качеству ограничим приглашаемых легионеров. Вы слышали позицию президента страны, мы не намерены отступать. Да, критики много, но критикуют те, кто ни за что не отвечает.
Возьмите ручку, бумагу, умножьте 16 клубов на 5 россиян — и увидите, что 60 человек играют. Не хочу быть пророком, но давайте спросим: многих ли мы увидели бы в сборной, если бы не лимит? Важно, чтобы футболисты играли в ведущих клубах и на основных позициях. Я посмотрел "молодёжку" — какие мощные, высокие ребята! Некоторые рвутся в основу своих клубов. Им надо помочь. У нас проблема в том, что мы до 17 лет готовим, а дальше молодёжные составы, куда никто даже не смотрит. Потому что на рынке всегда можно найти более сильного игрока", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
"Даже в повестке такого нет. Этот сезон мы играем так, как договорились. А дальше стратегия принята, определена, там целый раздел "Профессиональный футбол". Министр должен эту стратегию утвердить. После этого создадим план реализации и решим все вопросы. Моделей несколько. Мы будем защищать свой рынок, поддерживать доморощенных игроков, по качеству ограничим приглашаемых легионеров. Вы слышали позицию президента страны, мы не намерены отступать. Да, критики много, но критикуют те, кто ни за что не отвечает.
Возьмите ручку, бумагу, умножьте 16 клубов на 5 россиян — и увидите, что 60 человек играют. Не хочу быть пророком, но давайте спросим: многих ли мы увидели бы в сборной, если бы не лимит? Важно, чтобы футболисты играли в ведущих клубах и на основных позициях. Я посмотрел "молодёжку" — какие мощные, высокие ребята! Некоторые рвутся в основу своих клубов. Им надо помочь. У нас проблема в том, что мы до 17 лет готовим, а дальше молодёжные составы, куда никто даже не смотрит. Потому что на рынке всегда можно найти более сильного игрока", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
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