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В новом сезоне РФПЛ сохранится схема лимита на легионеров "6+5"

Президент Российского футбольного союза и вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал информацию о том, что на исполкоме РФС в Санкт-Петербурге будет рассмотрена инициатива лиги об изменении схемы лимита на легионеров.

"Даже в повестке такого нет. Этот сезон мы играем так, как договорились. А дальше стратегия принята, определена, там целый раздел "Профессиональный футбол". Министр должен эту стратегию утвердить. После этого создадим план реализации и решим все вопросы. Моделей несколько. Мы будем защищать свой рынок, поддерживать доморощенных игроков, по качеству ограничим приглашаемых легионеров. Вы слышали позицию президента страны, мы не намерены отступать. Да, критики много, но критикуют те, кто ни за что не отвечает.

Возьмите ручку, бумагу, умножьте 16 клубов на 5 россиян — и увидите, что 60 человек играют. Не хочу быть пророком, но давайте спросим: многих ли мы увидели бы в сборной, если бы не лимит? Важно, чтобы футболисты играли в ведущих клубах и на основных позициях. Я посмотрел "молодёжку" — какие мощные, высокие ребята! Некоторые рвутся в основу своих клубов. Им надо помочь. У нас проблема в том, что мы до 17 лет готовим, а дальше молодёжные составы, куда никто даже не смотрит. Потому что на рынке всегда можно найти более сильного игрока", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
Теги: Мутко
Сегодня, 21:44
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№8 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:10) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: syamtomov
Чтобы свои ИГРАЛИ - да, хочу, но чтобы пешком по полю ходили, да ещё и низкопробные, по гейропейским меркам - не хочу.

Завуалированное желание каждого спортаковца: негра хочу.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№7 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 22:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Млять... вот повезло нам всем с этим дебилом!


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№6 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 22:05) #
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online

Важно, чтобы футболисты играли в ведущих клубах и на основных позициях.
Демагог! angry
Чтобы свои ИГРАЛИ - да, хочу, но чтобы пешком по полю ходили, да ещё и низкопробные, по гейропейским меркам - не хочу.
Так эти российские игрочилы и бабло гр наравне с иностранцами, которые, в подавляющем большинстве, ИГРАЮТ.
Задрали уже своей фоинствующей некомпетентностью в поручаемых им делах эти "путинские доверенные лица"!
Что братки Фурсенко, что МуДЬко, что остальные!
У нас проблема в том, что мы до 17 лет готовим, а дальше молодёжные составы, куда никто даже не смотрит. Потому что на рынке всегда можно найти более сильного игрока", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".

А САМ СЕБЕ, значит, игрок помочь не хочет.
Смотрит только в сумму контракта и всё?
Что, и в 17 лет нужно молодого парня за ручку водить, как малого ребёнка?
Может ещё его папку с мамкой позвать?
Захотел большие деньги получать - будь любезен сам старайся завоёвывай место в основе.
Регистрация: 6.08.2008
№5 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 22:03) #
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Болеет за:
«Зенит»
Фром май харт
Регистрация: 27.08.2008
№4 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 21:58) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
ДУРАКИ- посмотрите на немцев после их проигрыша в 10, они вложили в структуру, в детей и получили результат... у наших чиновников только математика, причём куёвая, плюс , минус , но без меня , я хочу пенсию.... не будет у нас новых Стрельцовых, Ворониных,Черенковых и т.д. пока эту мутковскую дрянь будем содержать...КО ВСЕМ- ПРИЗЫВАЮ, ПО ВАШИМ ВОЗМОЖНОСТЯМ, КТО, ГДЕ МОЖЕТ- давайте выжмим это гавно из НАШЕГО ФУТБОЛА
Регистрация: 20.10.2012
№3 Написал: Black Fox (Сегодня, 21:56) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Я уже начинаю желать чтобы мы всосали сначала на КК, а потом и на ЧМ. Может тогда этого дауна уберут вместе с его лимитом.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№2 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 21:51) #
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Цитата: Saveger
с математикой у нашего министра тоже большие проблемы

Иностранный отнял много сил.


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Уберите видеорекламу из комментов, бесит
Регистрация: 3.04.2010
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 21:48) #
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Болеет за:
«Зенит»
Возьмите ручку, бумагу, умножьте 16 клубов на 5 россиян — и увидите, что 60 человек играют.

с математикой у нашего министра тоже большие проблемы
Регистрация: 16.03.2010
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