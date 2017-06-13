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"Тосно": вопрос, останется ли Милевский в клубе, еще открыт

"Тосно" практически завершил летнюю трансферную кампанию, вопросы остаются только с вратарской линией и нападающим Артемом Милевским, сообщил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.

Во вторник новичок премьер-лиги объявил состав из 23 игроков, который начал работу на втором предсезонном сборе в Бору. В него, в частности, входят два вратаря - Василий Лукичев и Михаил Опарин, а также украинец Милевский.

"Вопрос, останется ли Милевский в клубе, еще открыт, все может решиться в любой момент. А так, мы практически завершили трансферную политику, вопросы остаются только по вратарской линии", - цитирует Матюшенко ТАСС.
Теги: Милевский Тосно
Вчера, 23:32
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