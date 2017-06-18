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Виталий Мутко: клуб "Тосно", ты из какого региона?

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о том, что для каждого из стадионов, которые примут ЧМ-2018, будет разработана особая бизнес-модель.

– РФС задумывается о судьбе стадионов ЧМ-2018? Нет риска, что они придут в запустение?

– Владимир Путин говорил, что сочинское наследие распределяли с карандашом. Мы будет делать также. Разрабатываем программу развития для каждого стадиона. Потом передадим в регионы это наследие, построенное на международном опыте. Создадим целые бизнес-модели управления. Возможно, это случиться не сразу, но в течение полугода после ЧМ запустим этот проект во всех регионах. Я лично работаю с каждым руководителем регионов. Позавчера, например, говорил с губернатором Ростовской области. Неужели у них некому заниматься клубом? Можно ведь создать команду с 20-30-50 акционерами, задействовать малый бизнес. Там нужно хорошее управление. Курбан Бердыев поработал, ушел, а за ним 9 игроков. Спрашиваю: "Как такое случилось?". В ответ: "Ой, мы не знали!". Сейчас Хабаровском занимаемся. Или "Тосно" вышел. Ну и что? Будет на "Петровском" играть. Клуб "Тосно", ты из какого региона? Сейчас ведем переговоры, чтобы к "Мордовии" вернулся спонсор. Всех тревожит чтобы стадионы не пустовали.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мутко Тосно
Сегодня, 16:23
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№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:42) #
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Из безъядерного оно региона.


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