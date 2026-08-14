"Сильнее всех бразильцев, вместе взятых". Григорян высказался о Глушенкове

"Когда Глушенков в настроении, он сильнее всех бразильцев, вместе взятых. В то же время Глушенков — очень сложная творческая личность, и это головная боль для Сергея Семака", — заявил Григорян.
Глушенков результативно начал новый сезон РПЛ. В трех матчах 27-летний футболист забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу, став лучшим бомбардиром "Зенита" на старте чемпионата.
Следующую встречу петербуржцы проведут 16 августа. В четвертом туре РПЛ команда Семака примет московское "Динамо".
Источник: "Матч ТВ"