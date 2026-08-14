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"Сильнее всех бразильцев, вместе взятых". Григорян высказался о Глушенкове

Российский тренер Александр Григорян назвал Максима Глушенкова ведущим футболистом "Зенита", но указал на проблему, которую форвард создает Сергею Семаку.
Фото: ФК "Зенит"
По мнению Григоряна, сейчас в составе петербургской команды нет другого футболиста, способного оказывать такое же влияние на результат сложных матчей.

"Когда Глушенков в настроении, он сильнее всех бразильцев, вместе взятых. В то же время Глушенков — очень сложная творческая личность, и это головная боль для Сергея Семака", — заявил Григорян.

Глушенков результативно начал новый сезон РПЛ. В трех матчах 27-летний футболист забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу, став лучшим бомбардиром "Зенита" на старте чемпионата.

Следующую встречу петербуржцы проведут 16 августа. В четвертом туре РПЛ команда Семака примет московское "Динамо".

Источник: "Матч ТВ"

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