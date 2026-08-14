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Нагучев поставил на чемпионство "Спартака": нас ждет невероятная развязка

Футбольный комментатор Роман Нагучев спрогнозировал чемпионство "Спартака" и заявил, что красно-белые подошли к нынешнему сезону едва ли не в лучшем состоянии за последние десять лет.
Фото: Сафонов Александр, "Чемпионат"
Нагучев отметил изменения в структуре московского клуба и отдельно выделил работу главного тренера Хуана Карседо.

"Я тоже прогнозирую чемпионство "Спартака" в этом сезоне. Я не уверен на 100%, что это произойдет, но абсолютно уверен, что нас ждет какая-то невероятная развязка в чемпионате России в мае", — заявил Нагучев.

Комментатор добавил, что еще год назад не понимал принципов управления "Спартаком", однако теперь видит в работе клуба выстроенную систему.

"Я удивлен, насколько сильно на это все повлияло назначение Карседо. Очень важно назначить именно тренера, а не человека, который скачет на бровке. Карседо — очень крутой тренер, его не интересует ничего, кроме футбола", — подчеркнул Нагучев.

Источник: YouTube-канал "РБ Спорт. Проекты"

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