Нагучев поставил на чемпионство "Спартака": нас ждет невероятная развязка

Фото: Сафонов Александр, "Чемпионат"

"Я тоже прогнозирую чемпионство " Спартака " в этом сезоне. Я не уверен на 100%, что это произойдет, но абсолютно уверен, что нас ждет какая-то невероятная развязка в чемпионате России в мае", — заявил Нагучев.

"Я удивлен, насколько сильно на это все повлияло назначение Карседо. Очень важно назначить именно тренера, а не человека, который скачет на бровке. Карседо — очень крутой тренер, его не интересует ничего, кроме футбола", — подчеркнул Нагучев.

Нагучев отметил изменения в структуре московского клуба и отдельно выделил работу главного тренера Хуана Карседо.Комментатор добавил, что еще год назад не понимал принципов управления "Спартаком", однако теперь видит в работе клуба выстроенную систему.Источник: YouTube-канал "РБ Спорт. Проекты"