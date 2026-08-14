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Гогличидзе — об игре "Родины": у нас испанский стиль — мы не сидим в обороне

Защитник "Родины" Лео Гогличидзе в интервью Rusfootball.info ответил, в каком стиле играет новичок РПЛ.
Фото: ФК "Родина"
- Диас поставил классный комбинационный футбол - с какой европейской командой можно сравнить стиль "Родины"?

- Стиль испанский у нас. Мы не сидим в обороне, играем агрессивно, первым номером. Мне такой футбол нравится, потому что не хочется постоянно вжиматься к своим воротам. Понятно, что в РПЛ тяжелее, здесь команды помастеровитее, могут наказать за ошибки. Но мы будем стараться показывать свой стиль - этим составом мы можем так играть.

Полное интервью с Лео Гогличидзе читайте на Rusfootball.info сегодня, 14 августа, в 10:00 по московскому времени.

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