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"Тосно": мы готовы биться со всеми соперниками, чтобы "Зенит" решал свои вопросы за чемпионство
Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко рассказал о предстоящих матчах с "Зенитом" в РФПЛ.
"Буду ли доволен, если матчи "Тосно" — "Зенит" будут называть дерби? Эти игры будут очень интересны болельщикам обеих команд, жителям города. Все давно этого ждут. У нас прекрасные отношения с "Зенитом", они предоставляют нам свой стадион. История с уходом Дмитрия Богаева и Павла Киреенко ни на что не повлияет. Мы живём в одном городе. Нам не нужны плохие отношения. Наоборот, мы готовы биться со всеми соперниками, чтобы "Зенит" решал свои вопросы за чемпионство и выход в Лигу чемпионов", - цитирует Матюшенко "Чемпионат.сом".
"Буду ли доволен, если матчи "Тосно" — "Зенит" будут называть дерби? Эти игры будут очень интересны болельщикам обеих команд, жителям города. Все давно этого ждут. У нас прекрасные отношения с "Зенитом", они предоставляют нам свой стадион. История с уходом Дмитрия Богаева и Павла Киреенко ни на что не повлияет. Мы живём в одном городе. Нам не нужны плохие отношения. Наоборот, мы готовы биться со всеми соперниками, чтобы "Зенит" решал свои вопросы за чемпионство и выход в Лигу чемпионов", - цитирует Матюшенко "Чемпионат.сом".
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