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"Тосно": мы готовы биться со всеми соперниками, чтобы "Зенит" решал свои вопросы за чемпионство

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко рассказал о предстоящих матчах с "Зенитом" в РФПЛ.

"Буду ли доволен, если матчи "Тосно" — "Зенит" будут называть дерби? Эти игры будут очень интересны болельщикам обеих команд, жителям города. Все давно этого ждут. У нас прекрасные отношения с "Зенитом", они предоставляют нам свой стадион. История с уходом Дмитрия Богаева и Павла Киреенко ни на что не повлияет. Мы живём в одном городе. Нам не нужны плохие отношения. Наоборот, мы готовы биться со всеми соперниками, чтобы "Зенит" решал свои вопросы за чемпионство и выход в Лигу чемпионов", - цитирует Матюшенко "Чемпионат.сом".
Теги: Тосно Зенит
Сегодня, 17:19
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46
(12)
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№46 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 19:29) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Как сказали в фильме "Путешествие в Америку" - "королевский пенис чист".
ЗЫ: ребята пправильные, сразу, без обиняков, кому и где будут делать соси-соси.


--------------------
a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№45 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 19:29) #
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online

Lord_Vik,
И даже это им не помогает!!! Играть то некому. Одни мажоры, да пистаболы
Регистрация: 17.06.2016
№44 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 19:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Бомжы второй год подряд начинают с +6.
В прошлом году Газовик Оренбург. В этом Тосно.
Регистрация: 22.09.2007
№43 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 19:26) #
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online

Уверенно и нагло ! Сказано всем: шесть очков уже у бомжей. А с главными конкурентами - не на жизнь, а на смерть! Болотный чемпионат, не начавшись, уже воняет на всю страну.
Регистрация: 17.06.2016
№42 Написал: Meatloaf (Сегодня, 19:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
мдя...
Регистрация: 3.07.2016
№41 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 19:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
говорил что тосно нефиг делать в чемпе...продажные шкуры
Регистрация: 18.07.2011
№40 Написал: pasha Киров (Сегодня, 19:16) #
  • -2
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online

Цитата: Сибирячок
Прямым текстом написано,

Да где вы все видите? Про дерби нашёл, про борьбу со всеми нашёл....Про договорняки не нашёл..
Очень напоминает про чёрную кошку в тёмной комнате


--------------------
И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№39 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:12) #
  • +1
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: СМЕРШ
Парфёнов, настоящий мужик и футболист!!! И не все эти мутные штучки на тему где надо лечь, ляжем, где надо восстать,восстанем, не пойдёт, не из того теста Дима сделан!!!

А ты уверен, что Дима доработает до конца первого круга?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№38 Написал: pasha Киров (Сегодня, 19:12) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: Пидер
о твоей аве заметно, иначе чего тебе жопу так вширь-то разнесло?

А удачно я тебе ник поменял...Иначе чего это ты на футбольном сайте о задницах???Кстати,непонятно почему тебя женская-то интересует??? Нонсенс...


--------------------
И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№37 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:11) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
Отдайте нахер этот кусок земли вместе с питером Финляндии, в России чище будет, в Финляндии пипец полный.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№36 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 19:09) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Где там Созин из комитета по этике? Тут прямой базар от ген.дира Тосно про то, что готовы всё сделать для зенита и даже не приемлимое!!! Но он не учёл, что командой руководит Парфёнов, настоящий мужик и футболист!!! И не все эти мутные штучки на тему где надо лечь, ляжем, где надо восстать,восстанем, не пойдёт, не из того теста Дима сделан!!!
Регистрация: 1.06.2017
№35 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:08) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Прямым текстом написано, что с Зенитом бороться даже не собираются. Вот за такие заявления уже надо начинать расследование и прослушки.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№34 Написал: Лидер (Сегодня, 19:07) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 4 звезды
если лизнуть,

Да какой, прямым текстом - хозяин, я все понял, катаем договорняки. Это ж запитерский кагал. Помойное братство


--------------------
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№33 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:06) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Сцуки


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№32 Написал: Лидер (Сегодня, 19:05) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: paRAsha
Пидер

По твоей аве заметно, иначе чего тебе жопу так вширь-то разнесло?


--------------------
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№31 Написал: Шмайхель (Сегодня, 19:04) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»

--------------------
..ю.а - дура ! Глушак - молодец !
Регистрация: 24.04.2017
№30 Написал: 4 звезды (Сегодня, 18:57) #
  • +2
  •  (8)
online

странный немного этот гендир, если лизнуть, то зачет засчитан grinning
Регистрация: 7.12.2016
№29 Написал: petuhi (Сегодня, 18:51) #
  • -3
  •  (9)

так вот почему тосно пищевик трахает постоянно, и аек и санкт гален
Регистрация: 6.06.2017
№28 Написал: pasha Киров (Сегодня, 18:45) #
  • 0
  •  (10)
online

Цитата: Пидер

Только договорились провести два договорных матча, о че

Можно процитировать где про договорняк???Или ты умный,догадался
P.S.Извини, до конца пост не прочитал
Цитата: Пидер
новый гимн гнилых фаероносцев:
Минометчик, дай мне мину!
В жoпу я ее задвину
А когда футбол начнется
На ней мясо подорвется

Если бы это прочёл я бы не отвечал...Ты либо болен,либо из этих с виражей и Фратрий .Что вообщем одно и тоже...Не мой круг общения..,.Удачи в сочинении новых кричалок - шлягеров...


--------------------
И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№27 Написал: olegan кениг (Сегодня, 18:41) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Maks1980
Ну а 53 года вы где были? а потом еще 23?

Они никогда не ответят на этот вопрос,потому что половина болельщиков"самого поп клуба"не знают,что такое было ,а второй стыдно!
Регистрация: 19.03.2011
№26 Написал: american boy (Сегодня, 18:37) #
  • -3
  •  (11)

Цитата: vermis_64
Цитата: Пивовед
Не может быть такого бесчестия..
Надеюсь, это вброс..
Но если нет.....Е6атьшлюхи.......



Собачкам своим попой песни. Из Тулы.

А статистику личных встреч посмотреть никак? Лишь бы кукарекнуть че
Регистрация: 15.09.2016
№25 Написал: pasha Киров (Сегодня, 18:36) #
  • -5
  •  (13)
online

Цитата: Maks1980

Ну а 53 года вы где были? а

Прошлого века???Неужели так тяжело понять...ЦСКА и Зенит идут по нарастающей, а Спартак наоборот...Ты хоть понимаешь разницу между прогрессом и регрессией


--------------------
И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№24 Написал: Лидер (Сегодня, 18:31) #
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: paRAsha
А тут вообще ещё не играли

Только договорились провести два договорных матча, о чем радостно сообщил прямым текстом гендир Тосно smile
ПиСи: новый гимн гнилых фаероносцев:
Минометчик, дай мне мину!
В жoпу я ее задвину
А когда футбол начнется
На ней мясо подорвется


--------------------
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№23 Написал: Maks1980 Мюнхен (Сегодня, 18:28) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: RoboGeo
Цитата: Лидер
Цитата: vermis_64
Не обосритесь

Ты там это... Простирнул на третьем месте? Не пляши - в этом году вместо Тосно был Охреньбург - а все равно вы в говне

еще один клоун, кто зарегился перед чемпионством, в говне вы были 16 лет

Ну а 53 года вы где были? а потом еще 23?Гавно стало вашим вторым именем Самый презираемый клуб а России вы как колхозом были таким и останетесь,смирись чухонец вонючий
Регистрация: 20.05.2017
№22 Написал: pasha Киров (Сегодня, 18:25) #
  • -4
  •  (12)
online

Цитата: Пивовед
которым мы у нас статистика + 3=0-2 ?
Мозги кончились, штоле

А тут вообще ещё не играли....А уже полилось..
Надо же такой криминал....:"Будем биться со всеми соперниками.."..Тут уже прокуратуру подтягивать собираются, некоторые ....
P.S Риторический вопрос, а почему среди возмущающихся на ветке исключительно спартаковские??? Совпадение???Не думаю....


--------------------
И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№21 Написал: Лидер (Сегодня, 18:23) #
  • +1
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: RoboGeo
в говне вы были

Робогей, в говне вы есть! И в говне вы были! Тоже только до 16 умеешь считать? Давай и с тобой посчитаем. У тебя, осел, есть 16 чемпионств? Нету? А у нас и 16 есть, и 17, и так далее до 22 smile А у вас больше 13 - только 43 матча подряд раком в ЛЧ стоящий Сухорян Петухеевич Педофилецкий smile И сбежавший в пердив Голубой бегемот, но ничего, скоро вы его подвиг повторите в российском пердиве - ФНЛ вам давно ложкой в горшок стучит, к себе зовет. Главное, пальцы берегите!


--------------------
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№20 Написал: Hitman (Сегодня, 18:19) #
  • -2
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
в пердив сразу же это тосно,прокладки
Регистрация: 20.04.2017
№19 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 18:18) #
  • 0
  •  (16)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лидер
Цитата: vermis_64
Не обосритесь

Ты там это... Простирнул на третьем месте? Не пляши - в этом году вместо Тосно был Охреньбург - а все равно вы в говне

еще один клоун, кто зарегился перед чемпионством, в говне вы были 16 лет
Регистрация: 31.05.2016
№18 Написал: Лидер (Сегодня, 18:10) #
  • -1
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vermis_64
Не обосритесь

Ты там это... Простирнул на третьем месте? Не пляши - в этом году вместо Тосно был Охреньбург - а все равно вы в говне


--------------------
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№17 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 18:03) #
  • +3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это хорошо ещё Оренбург вылетел))


--------------------
Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
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