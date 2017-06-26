Вратари сборной России по гандболу поддержали Игоря Акинфеева

Вратари мужской и женской сборных России по гандболу записали видео со словами поддержки в адрес капитана сборной России по футболу Игоря Акинфеева.К Акинфееву обратились два голкипера женской команды — олимпийская чемпионка Виктория Калинина и Елена Уткина, а также вратари мужской сборной страны — Вадим Богданов и Виктор Киреев.