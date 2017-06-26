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Вратари сборной России по гандболу поддержали Игоря Акинфеева

Вратари мужской и женской сборных России по гандболу записали видео со словами поддержки в адрес капитана сборной России по футболу Игоря Акинфеева.

К Акинфееву обратились два голкипера женской команды — олимпийская чемпионка Виктория Калинина и Елена Уткина, а также вратари мужской сборной страны — Вадим Богданов и Виктор Киреев.

Видео
Теги: Акинфеев Сборная России
Вчера, 23:05
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№12 Написал: mitin1 Россия (Сегодня, 01:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
sanyapytilin,
Конечно понимаю! Тем более у нас был сломавшийся(тут уже упомянутый) Филимончик. Один гол и все. Хотя потом чемпионом мира стал))
Регистрация: 18.04.2009
№11 Написал: Antip7 (Сегодня, 01:08) #
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Кто и заслуживает поддержки сейчас, так это Жирков. А то всякие депутаты чушь несут.
Регистрация: 29.08.2016
№10 Написал: khmel Питер (Сегодня, 00:12) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Даже писать день,обморок!!!!
Регистрация: 12.08.2012
№9 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:44) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Nigol
Цитата: Lokoflesh
А отдача потом будет?

Ему надо отдохнуть от сборной! Просто,если сейчас "заклюют",как когда-то Филимонова,он не выдержит"! А не хотелось,бы!

Так никто и не против.
Можно даже вызывать в сборную через раз, но где он успевает устать-то ?
30 матчей чемпионат, из кубка слились сразу, 6 матчей в ЛЧ - все. Конечно за сборную в этом сезоне играл, плюс еще игры.
Чех вот не устает и Льорис выдерживает гонку АПЛ с 40 матчами высочайшего накала плюс два английских кубка.
Ну не может Акинфеев за мячом, летящем по навесной траектории прыгать, как с мексиканцами, так поставьте того кто может. Если голкипер подспудно бережет себя, то ничего хорошего для команды это не сулит.
Даже Месси заявлял, что хочет сделать перерыв в играх за сборную, Игаряну так это еще больше стоит сделать, да и не незаменимая эта позиция у нас. Есть в Спартаке вратари, в Зените, пробуй не хочу.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№8 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:41) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: mitin1
Цитата: sanyapytilin
Цитата: mitin1
Да не! У этого поколения нервы в поряде.Им по х е р. Примеры Кокорина, Дзюбы, Мамаева... А тем более у воротчика. Там нервы как стальные канаты!))

Поверь, Акинфеев не такой, поэтому и ноги трясутся...
Сравнил с дегенератами, нехорошо...Митя...)

Не, Игорька с этими сравнивать не собирался! Про него я имел в виду, что стреляный воробей. Не сломается!

Надеюсь. После даух крестов не сломался и тут не сломается. Мишу Еремина помнишь, Сережу Перхуна помнишь? Игорь наш, родной. Я надеюсь, ты меня понимаешь?
Регистрация: 6.01.2006
№7 Написал: mitin1 Россия (Вчера, 23:33) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: mitin1
Да не! У этого поколения нервы в поряде.Им по х е р. Примеры Кокорина, Дзюбы, Мамаева... А тем более у воротчика. Там нервы как стальные канаты!))

Поверь, Акинфеев не такой, поэтому и ноги трясутся...
Сравнил с дегенератами, нехорошо...Митя...)

Не, Игорька с этими сравнивать не собирался! Про него я имел в виду, что стреляный воробей. Не сломается!
Регистрация: 18.04.2009
№6 Написал: Hitman (Вчера, 23:32) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
жалейте жалейте,кроме жалости он ничего не вызывает,скоро в квалификации ЛЧ будете всем миром утешать...
Регистрация: 20.04.2017
№5 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:26) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: mitin1
Да не! У этого поколения нервы в поряде.Им по х е р. Примеры Кокорина, Дзюбы, Мамаева... А тем более у воротчика. Там нервы как стальные канаты!))

Поверь, Акинфеев не такой, поэтому и ноги трясутся...
Сравнил с дегенератами, нехорошо...Митя...)
Регистрация: 6.01.2006
№4 Написал: mitin1 Россия (Вчера, 23:19) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Да не! У этого поколения нервы в поряде.Им по х е р. Примеры Кокорина, Дзюбы, Мамаева... А тем более у воротчика. Там нервы как стальные канаты!))
Регистрация: 18.04.2009
№3 Написал: Nigol Москва (Вчера, 23:15) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Lokoflesh
А отдача потом будет?

Ему надо отдохнуть от сборной! Просто,если сейчас "заклюют",как когда-то Филимонова,он не выдержит"! А не хотелось,бы!
Регистрация: 10.03.2013
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:11) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Nigol
Согласен! Его,сейчас,надо поддержать!!!

А отдача потом будет?


--------------------
a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: Nigol Москва (Вчера, 23:06) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Согласен! Его,сейчас,надо поддержать!!!
Регистрация: 10.03.2013
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