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"Анжи" на сезон арендовал у донецкого "Шахтера" Олега Данченко

"Анжи" и "Шахтер" Донецк договорились об аренде полузащитника Олега Данченко.

Футболист, которому 1 августа исполнится 23 года, ранее выступал на Украине за команды "Динамо" Хмельницкий и "Черноморец" Одесса. Олег принадлежит донецкому "Шахтеру", с которым подписал контракт 29 февраля 2016 года. Кстати, на родине Данченко за манеру своей игры получил прозвище "украинский танк".

В "Анжи" новичок команды будет выступать до окончания сезона 2017/2018. Полузащитник имеет в активе два матча в составе молодежной сборной Украины.

ФК "Анжи"
Теги: Анжи Шахтер
Вчера, 23:26
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