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"Зенит" и "Тосно" не будут проводить домашние матчи в один день
Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что в сезоне-2017/18 "Зенит" и "Тосно" не будут проводить домашние матчи в один день по требованию силовых структур.
"Шесть команд должны находиться в противофазе: ЦСКА и "Спартак", "Локомотив" и "Динамо", а также добавилась пара "Зенит" и "Тосно". То есть не более двух матчей в Москве и не более одного в Петербурге за один день. Об этом просили силовые структуры", - цитирует Прядкина "Чемпионат.сом".
"Шесть команд должны находиться в противофазе: ЦСКА и "Спартак", "Локомотив" и "Динамо", а также добавилась пара "Зенит" и "Тосно". То есть не более двух матчей в Москве и не более одного в Петербурге за один день. Об этом просили силовые структуры", - цитирует Прядкина "Чемпионат.сом".
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