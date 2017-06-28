Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Зенит" и "Тосно" не будут проводить домашние матчи в один день

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что в сезоне-2017/18 "Зенит" и "Тосно" не будут проводить домашние матчи в один день по требованию силовых структур.

"Шесть команд должны находиться в противофазе: ЦСКА и "Спартак", "Локомотив" и "Динамо", а также добавилась пара "Зенит" и "Тосно". То есть не более двух матчей в Москве и не более одного в Петербурге за один день. Об этом просили силовые структуры", - цитирует Прядкина "Чемпионат.сом".
Теги: Зенит Тосно
Сегодня, 18:35
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.