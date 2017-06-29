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Артем Ребров: про чемпионство давно забыли, это болельщики помнят, для них важно
Голкипер "Спартака" Артем Ребров рассказал, что в команде уже забыли про чемпионство в прошлом сезоне.
"Про чемпионство давно забыли. Это болельщики помнят, для них важно. Нам же нужно думать о будущих победах и страницах. Про чемпионство будем на пенсии рассказывать", - сказал Ребров в эфире "Матч ТВ".
"Про чемпионство давно забыли. Это болельщики помнят, для них важно. Нам же нужно думать о будущих победах и страницах. Про чемпионство будем на пенсии рассказывать", - сказал Ребров в эфире "Матч ТВ".
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