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Юрий Сёмин: кандидатура Караваева не обсуждалась

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию о приобретении Вячеслава Караваева и рассказал летних трансферах.

— Сегодня появилась информация о том, что вы не захотели видеть в команде защитника Вячеслава Караваева из пражской «Спарты». «Локомотив» действительно рассматривал его покупку?

— Давайте для начала о том, как организован процесс приглашения новичков в клубе. Первый этап — селекционный отдел. Футболист подбирается, изучается, предлагается к покупке. На втором этапе вступают клуб и главный тренер, который озвучивает свое мнение по трансферу. Ни на одном из этих этапов, насколько мне известно, фамилия Караваева в «Локомотиве» не рассматривалась. Игрок хороший, конкурентоспособный, но принадлежащий другому клубу. Ни на одном из совещаний с моим участием его кандидатура не обсуждалась.

— Получается, Караваев в «Локо» — слух?

— Если сказать по-простому, так и есть. Возможно, за этим стоит какая-то агентская история, но мне она неизвестна. С агентами почти не общаюсь, комментировать их слова не хочу и не буду. Дойдет по Караваеву до конкретики — станем думать. Но сейчас он принадлежит пражской «Спарте», мы даже не имеем права с ним что-то обсуждать. Поводов для комментариев просто нет.

— «Локомотив» пока не выглядит особенно активным на трансферном рынке. Вас это не беспокоит?

— Жду положительных сдвигов. На сегодняшний день, конечно, мы не укомплектованы так, как хотелось бы и как необходимо для решения сложных турнирных задач, - приводит слова Сёмина Матч-ТВ.
Теги: Семин Караваев Локомотив
Вчера, 22:52
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