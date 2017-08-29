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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Локомотив" не будет подписывать контракт с Дзюбой
Сегодня, 29 августа, состоялось заседание совета директоров "Локомотива", на котором обсуждались итоги трансферной кампании.
Нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы, который мог перейти в "Локомотив", в команде не будет.
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин на заседании совета директоров не присутствовал. На прошлой неделе Сёмин признался, что хотел бы, чтобы Дзюба перешёл в "Локомотив".
Цель команды на сезон остаётся прежней – попадание в зону Лиги Европы. После восьми туров красно-зелёные занимают второе место в турнирной таблице, отставая от "Зенита" на одно очко.
"Чемпионат.сом"
Нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы, который мог перейти в "Локомотив", в команде не будет.
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин на заседании совета директоров не присутствовал. На прошлой неделе Сёмин признался, что хотел бы, чтобы Дзюба перешёл в "Локомотив".
Цель команды на сезон остаётся прежней – попадание в зону Лиги Европы. После восьми туров красно-зелёные занимают второе место в турнирной таблице, отставая от "Зенита" на одно очко.
"Чемпионат.сом"
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