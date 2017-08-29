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"Локомотив" не будет подписывать контракт с Дзюбой

Сегодня, 29 августа, состоялось заседание совета директоров "Локомотива", на котором обсуждались итоги трансферной кампании.

Нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы, который мог перейти в "Локомотив", в команде не будет.

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин на заседании совета директоров не присутствовал. На прошлой неделе Сёмин признался, что хотел бы, чтобы Дзюба перешёл в "Локомотив".

Цель команды на сезон остаётся прежней – попадание в зону Лиги Европы. После восьми туров красно-зелёные занимают второе место в турнирной таблице, отставая от "Зенита" на одно очко.

"Чемпионат.сом"
Теги: Дзюба Локомотив Зенит
Сегодня, 17:12
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(1)
№8 Написал: Close M. city (Сегодня, 17:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Bairys
В Матчах с командами типо Ростова, Рубина надо как раз Артема выпускать. Потому что низом ни как не пройти, а навешивать на невысоких Дриуси, Кокорина не совсем хороший вариант.
Еще пригодится. Ну золото наконец-то возьмет в этом году))

Прошло 8 туров, а вы уже себе золотые медали на грязные шеи вешаете?)
Ну-ну.


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22\13
Регистрация: 25.01.2006
№7 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 17:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Bairys
Ну золото наконец-то возьмет в этом году))

Не смеши, ну какое золото и дерево Дзюба smile
Регистрация: 2.02.2012
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:29) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Лошары!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№5 Написал: avnik море (Сегодня, 17:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Боятся, что скоро будут "деректоришками". )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№4 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 17:28) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Слава тебе Боженька !!!Фу Фу пронесло !!
Регистрация: 18.03.2012
№3 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 17:24) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
В Матчах с командами типо Ростова, Рубина надо как раз Артема выпускать. Потому что низом ни как не пройти, а навешивать на невысоких Дриуси, Кокорина не совсем хороший вариант.
Еще пригодится. Ну золото наконец-то возьмет в этом году))
Регистрация: 10.09.2012
№2 Написал: fd65 (Сегодня, 17:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Дзюбинье на Кубок России не согласен... , - ему титулы подавай....)))))
Регистрация: 3.12.2016
№1 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 17:14) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
сказка про белого бычка дубль-2
Регистрация: 23.03.2009
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