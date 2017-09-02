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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Владимир Ильин пропустит матч с "Динамо" из-за травмы
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий "Урала" и сборной России Владимир Ильин пропустит матч с московским "Динамо" из-за мышечных проблем.
"Да, он пропустит матч. Ильин приехал к нам с проблемкой. Мы его готовили-готовили, но сделали МРТ, и там есть небольшое повреждение в области паха. Вчера мы с ним поговорили, решили, что он может нас покинуть. Необходимые рекомендации он получил. Три дня мы его лечили, в этом плане не было с нашей стороны такого, чтобы травму усугубить. Футбол без травм не бывает, но очень жалко", - приводит слова Черчесова "Р-Спорт".
"Да, он пропустит матч. Ильин приехал к нам с проблемкой. Мы его готовили-готовили, но сделали МРТ, и там есть небольшое повреждение в области паха. Вчера мы с ним поговорили, решили, что он может нас покинуть. Необходимые рекомендации он получил. Три дня мы его лечили, в этом плане не было с нашей стороны такого, чтобы травму усугубить. Футбол без травм не бывает, но очень жалко", - приводит слова Черчесова "Р-Спорт".
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