Дмитрий Иванов: у "Динамо" в течение многих лет не было последовательной политики

Бывший генеральный директор "Динамо" Дмитрий Иванов связал неудачные результаты команды в последние годы с частой сменой руководителей.– Цифры, конечно, кошмарные. 59 свободных агентов – это явный показатель очень низкого качества работы менеджмента. Но дело в том, что клубом, тем более – "Динамо", не управляет один человек. На мой взгляд, сложности клуба были связаны с тем, в течение многих лет там не было последовательной политики. Менялись акционеры, люди, принимавшие стратегические решения, – и на каждом изломе в корне менялась концепция управления командой и ее развитием. 4-5 смен направлений за десять лет как раз и привели к тому, что команда растеряла всех своих лучших воспитанников и других сильных игроков. "Динамо" бросало от безденежья к излишкам и обратно, и это повторялось не раз. И это серьезно вымотало клуб.