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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Дмитрий Иванов: у "Динамо" в течение многих лет не было последовательной политики
Бывший генеральный директор "Динамо" Дмитрий Иванов связал неудачные результаты команды в последние годы с частой сменой руководителей.
- Общее сальдо трансферов "Динамо" за 10 лет перед вылетом – минус 129 миллионов евро. За эту же декаду приобретено 87 игроков на общую сумму 251 миллион. И 59 футболистов ушли из команды свободными агентами.
– Цифры, конечно, кошмарные. 59 свободных агентов – это явный показатель очень низкого качества работы менеджмента. Но дело в том, что клубом, тем более – "Динамо", не управляет один человек. На мой взгляд, сложности клуба были связаны с тем, в течение многих лет там не было последовательной политики. Менялись акционеры, люди, принимавшие стратегические решения, – и на каждом изломе в корне менялась концепция управления командой и ее развитием. 4-5 смен направлений за десять лет как раз и привели к тому, что команда растеряла всех своих лучших воспитанников и других сильных игроков. "Динамо" бросало от безденежья к излишкам и обратно, и это повторялось не раз. И это серьезно вымотало клуб.
"Спорт-Экспресс"
- Общее сальдо трансферов "Динамо" за 10 лет перед вылетом – минус 129 миллионов евро. За эту же декаду приобретено 87 игроков на общую сумму 251 миллион. И 59 футболистов ушли из команды свободными агентами.
– Цифры, конечно, кошмарные. 59 свободных агентов – это явный показатель очень низкого качества работы менеджмента. Но дело в том, что клубом, тем более – "Динамо", не управляет один человек. На мой взгляд, сложности клуба были связаны с тем, в течение многих лет там не было последовательной политики. Менялись акционеры, люди, принимавшие стратегические решения, – и на каждом изломе в корне менялась концепция управления командой и ее развитием. 4-5 смен направлений за десять лет как раз и привели к тому, что команда растеряла всех своих лучших воспитанников и других сильных игроков. "Динамо" бросало от безденежья к излишкам и обратно, и это повторялось не раз. И это серьезно вымотало клуб.
"Спорт-Экспресс"
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