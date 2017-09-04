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Вандерсон: в сборной России понравились Фернандес, Миранчуки, Игнатьев и Тарасов

Нападающий московского "Динамо" Вандерсон прокомментировал поражение от сборной России (0:3) в контрольном матче.

"Мы знали, что нам предстоит тяжелый тест. Увы, проиграли, но знаем, над чем работать. Полезно перед "Зенитом". Мог ли по ошибке дать пас Панченко? Хорошо, что мы с ним на поле не пересеклись. В сборной России мне понравились Марио Фернандес, Миранчуки, Игнатьев… (Тарасов прошёл мимо Вандерсона и хлопнул по плечу бразильца. — Прим.)… и Тарасов, конечно же (улыбается)", - цитирует Вандерсона "Чемпионат.сом".
Теги: Вандерсон Динамо Сборная России
Сегодня, 04:57
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