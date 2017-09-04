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Руслан Ротань: одного сильного мы уже обыграли, сейчас все мысли о матче с Исландией

Полузащитник и капитан сборной Украины Руслан Ротань поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча отборочного цикла чемпионата мира 2018 года с командой Исландии.

"Всё зависит от нас, хотя, естественно, у нас есть и соперник. Соперник сильный. Одного сильного мы уже обыграли, но есть второй, сейчас все мысли о нём. Тренеры на разборе уже в Рейкьявике нам всё покажут и расскажут, и, думаю, мы хорошо подготовимся", — цитирует Ротаня footballua.tv.
Теги: Ротань Сборная Украины Сборная Исландии
Сегодня, 21:50
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