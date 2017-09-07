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Агент: не уверен, что Ндинга получит шанс в "Локомотиве"

Агент полузащитника "Локомотива" Дельвина Ндинга Фарид Каллаф рассказал, почему игрок не покинул клуб.

"Не было ни одного предложения, которое устроило бы игрока и клуб. Сейчас он тренируется с командой, занимается, готовится к играм. Дадут ли ему шанс сыграть? Не уверен, но все будет зависеть от Юрия Семина", - цитирует агента "Спорт день за днем".
Теги: Ндинга Локомотив
Сегодня, 02:48
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