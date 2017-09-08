Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Сердар Таски не сыграет с "Рубином"

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал о ситуации с травмированными игроками.

"Таски работает индивидуально, есть улучшения. С "Рубином" не сыграет.

Зе Луиш получил во время игровых упражнений. Он занимался два-три дня, бил по воротам, тренировался. Эта мышца живота не совсем футбольная, поэтому часто вызывает сложности у футболистов. Такая же травм была у Жоао Карлоса. Она коварна и не даёт возможности ударить по воротам. С "Рубином" и "Марибором" вряд ли сыграет, тренируется индивидуально.

Тимофеев ещё в Италии и возвращается 10 сентября. Скоро снимут швы. 11-го начинает реабилитацию на базе.

Зобнин чувствует себя хорошо, рвётся в бой. Наша задача его останавливать, потому что он готов сейчас уже морально в группе тренироваться. Но рисковать нельзя. Когда будем полностью уверены объявим сроки его возвращения", — цитирует Вартапетова "Чемпионат.сом".
Теги: Таски Спартак Рубин Зе Луиш
Сегодня, 18:21
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.