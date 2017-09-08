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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Массимо Каррера: будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!" (8)
Сердар Таски не сыграет с "Рубином"
Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал о ситуации с травмированными игроками.
"Таски работает индивидуально, есть улучшения. С "Рубином" не сыграет.
Зе Луиш получил во время игровых упражнений. Он занимался два-три дня, бил по воротам, тренировался. Эта мышца живота не совсем футбольная, поэтому часто вызывает сложности у футболистов. Такая же травм была у Жоао Карлоса. Она коварна и не даёт возможности ударить по воротам. С "Рубином" и "Марибором" вряд ли сыграет, тренируется индивидуально.
Тимофеев ещё в Италии и возвращается 10 сентября. Скоро снимут швы. 11-го начинает реабилитацию на базе.
Зобнин чувствует себя хорошо, рвётся в бой. Наша задача его останавливать, потому что он готов сейчас уже морально в группе тренироваться. Но рисковать нельзя. Когда будем полностью уверены объявим сроки его возвращения", — цитирует Вартапетова "Чемпионат.сом".
"Таски работает индивидуально, есть улучшения. С "Рубином" не сыграет.
Зе Луиш получил во время игровых упражнений. Он занимался два-три дня, бил по воротам, тренировался. Эта мышца живота не совсем футбольная, поэтому часто вызывает сложности у футболистов. Такая же травм была у Жоао Карлоса. Она коварна и не даёт возможности ударить по воротам. С "Рубином" и "Марибором" вряд ли сыграет, тренируется индивидуально.
Тимофеев ещё в Италии и возвращается 10 сентября. Скоро снимут швы. 11-го начинает реабилитацию на базе.
Зобнин чувствует себя хорошо, рвётся в бой. Наша задача его останавливать, потому что он готов сейчас уже морально в группе тренироваться. Но рисковать нельзя. Когда будем полностью уверены объявим сроки его возвращения", — цитирует Вартапетова "Чемпионат.сом".
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