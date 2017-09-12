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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Зураб Циклаури: в "Крыльях" новичков больше не будет
Спортивный директор "Крыльев Советов" Зураб Циклаури рассказал, что полузащитник сборной Белоруссии Сергей Кисляк не перейдет в самарскую команду.
"Я общался и с представителем Кисляка, и с самим игроком, но не сложилось. В первой команде новичков у нас больше не будет, возможно, будут во второй, выступающей в ПФЛ", - цитирует Циклаури "Матч ТВ".
"Я общался и с представителем Кисляка, и с самим игроком, но не сложилось. В первой команде новичков у нас больше не будет, возможно, будут во второй, выступающей в ПФЛ", - цитирует Циклаури "Матч ТВ".
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