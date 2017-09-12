Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Спартак" в групповом этапе Лиги Чемпионов?
Показать все опросы

Новости партнеров

Зураб Циклаури: в "Крыльях" новичков больше не будет

Спортивный директор "Крыльев Советов" Зураб Циклаури рассказал, что полузащитник сборной Белоруссии Сергей Кисляк не перейдет в самарскую команду.

"Я общался и с представителем Кисляка, и с самим игроком, но не сложилось. В первой команде новичков у нас больше не будет, возможно, будут во второй, выступающей в ПФЛ", - цитирует Циклаури "Матч ТВ".
Теги: Циклаури Крылья Советов
Сегодня, 22:19
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.