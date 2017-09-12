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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Егоров: Попова нужно было удалять за фол против Канунникова
Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров поделился мыслями о судействе матча 9-го тура РФПЛ "Спартак" — "Рубин" (1:0).
"На 19-й минуте Попов грубо сбил Канунникова. Конечно, жёлтая карточка за такой эпизод — это ошибка. Нужно было удалять спартаковца. Не знаю, почему Сергей показал только жёлтую. Повторы здесь не нужны — это нарушение по всем критериям однозначно должно караться красной карточкой. Прямая нога, шипы, скорость — для меня никаких отговорок быть не может.
Перед этим Промес попал локтем в лицо сопернику. Моё мнение — для красной карточки нет оснований. Не было акцентированного удара, был пронос руки, и жёлтая карточка закономерна", — сказал Егоров в эфире программы "Свисток".
"Чемпионат.сом"
"На 19-й минуте Попов грубо сбил Канунникова. Конечно, жёлтая карточка за такой эпизод — это ошибка. Нужно было удалять спартаковца. Не знаю, почему Сергей показал только жёлтую. Повторы здесь не нужны — это нарушение по всем критериям однозначно должно караться красной карточкой. Прямая нога, шипы, скорость — для меня никаких отговорок быть не может.
Перед этим Промес попал локтем в лицо сопернику. Моё мнение — для красной карточки нет оснований. Не было акцентированного удара, был пронос руки, и жёлтая карточка закономерна", — сказал Егоров в эфире программы "Свисток".
"Чемпионат.сом"
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