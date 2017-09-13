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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Кирьяков: Жамалетдинов мог, как Стрельцов, стоять 89 минут, а потом забить два
Бывший тренер юношеской сборной России Сергей Кирьяков рассказал, как ему работалось с нападающим ЦСКА Тимуром Жамалетдиновым в юношеской сборной.
"Мы внимательно наблюдали за ним в школе, "армейской" "молодёжке". Человек мог стоять, как говорили про Стрельцова, 89 минут, а потом взять и забить два мяча. Но на эти 89 минут Жамалетдинов просто растворялся на поле. Это порождало у нас сомнения: вызывать, не вызывать, надеяться, не надеяться. Всё-таки стабильностью Тимур не отличался. В сборной того созыва были ребята посильнее, но ближе к 19-летию он многих опередил – за счёт огромного желания, работоспособности и умения слушать. Он впитывал то, что говорил Гришин в "молодёжке", прислушивался к рекомендациям других тренеров, поэтому и вышел на более высокий уровень, чем те ребята, которые, может быть, в юношеском возрасте были талантливее", - цитирует Кирьякова "Чемпионат.сом".
"Мы внимательно наблюдали за ним в школе, "армейской" "молодёжке". Человек мог стоять, как говорили про Стрельцова, 89 минут, а потом взять и забить два мяча. Но на эти 89 минут Жамалетдинов просто растворялся на поле. Это порождало у нас сомнения: вызывать, не вызывать, надеяться, не надеяться. Всё-таки стабильностью Тимур не отличался. В сборной того созыва были ребята посильнее, но ближе к 19-летию он многих опередил – за счёт огромного желания, работоспособности и умения слушать. Он впитывал то, что говорил Гришин в "молодёжке", прислушивался к рекомендациям других тренеров, поэтому и вышел на более высокий уровень, чем те ребята, которые, может быть, в юношеском возрасте были талантливее", - цитирует Кирьякова "Чемпионат.сом".
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