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Сергей Кирьяков: Жамалетдинов мог, как Стрельцов, стоять 89 минут, а потом забить два

Бывший тренер юношеской сборной России Сергей Кирьяков рассказал, как ему работалось с нападающим ЦСКА Тимуром Жамалетдиновым в юношеской сборной.

"Мы внимательно наблюдали за ним в школе, "армейской" "молодёжке". Человек мог стоять, как говорили про Стрельцова, 89 минут, а потом взять и забить два мяча. Но на эти 89 минут Жамалетдинов просто растворялся на поле. Это порождало у нас сомнения: вызывать, не вызывать, надеяться, не надеяться. Всё-таки стабильностью Тимур не отличался. В сборной того созыва были ребята посильнее, но ближе к 19-летию он многих опередил – за счёт огромного желания, работоспособности и умения слушать. Он впитывал то, что говорил Гришин в "молодёжке", прислушивался к рекомендациям других тренеров, поэтому и вышел на более высокий уровень, чем те ребята, которые, может быть, в юношеском возрасте были талантливее", - цитирует Кирьякова "Чемпионат.сом".
Теги: Кирьяков Жамалетдинов ЦСКА
Сегодня, 17:05
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(2)
№4 Написал: Какой счет (Сегодня, 18:04) #
  • +1
  •  (1)

Сравнение со Стрельцовымнеудачное, дело в том, что Стрельцов стоял 89 мин. когда еиу было 30 лет, а то что он делал в 18 никакой Месси не сотворит, пускай потьвердит это Симонян единственно он может, других счас просто нет.
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 17:36) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
а что с Гарринчей не сравнил?


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№2 Написал: safonas (Сегодня, 17:28) #
  • +2
  •  (2)

удачи парню, рад буду если вырастет до топ игрока, но главное сейчас чтобы не зазвездил.. поэтому меньше возвышать его нужно и нахваливать яро, сколько таких талантов потухло так и не загоревшись особо.


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 17:14) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не губите парня. Не вовозвышай раньше времени пусть спокойно работает.


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
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