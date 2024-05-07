Нарушение случилось в матче 27-го тура РПЛ, в котором "Ростов" играл в гостях с "Локомотивом". По мнению КДК, Валерий Карпин в ходе встречи вышел за пределы технической зоны. По итогам тура за такое же нарушение могут наказать главных тренеров других клубов.
"рассмотрим выход за пределы технической зоны тренеров Игоря Черевченко ("Факел"), Сергея Семака ("Зенит"), Валерия Карпина ("Ростов") (это его четырнадцатое нарушение в сезоне) и Рашида Рахимова ("Рубин") — тринадцатое нарушение", - сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Также КДК рассмотрит высказывание главного тренера "Балтики" Сергея Игнашевича, который назвал судейство в проигранном матче с "Уралом" (2:1) позорным.
Источник: "Спорт-Экспресс"
КДК может наказать Карпина из-за очередного выхода за пределы технической зоны
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС может наказать главного тренера "Ростова" Валерия Карпина за 14-е по счету нарушение – выход за пределы технической зоны.
Фото: ФК "Ростов"