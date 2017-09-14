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Денис Глушаков признан "Спортсменом года" по версии журнала GQ

Капитан "Спартака" полузащитник Денис Глушаков признан "Спортсменом года" по версии журнала GQ.

"Денис Глушаков – главное лицо возрождения московского "Спартака". Впервые за 13 лет клуб вернул титул чемпиона России с Глушаковым в ранге капитана. А сам полузащитник был признан лучшим игроком сезона.

В чемпионате России под руководством итальянского тренера Массимо Карреры ведомый Денисом Глушаковым "Спартак" пошел вперед как танк. Сам Глушаков отметился важнейшими голами сезона.

Прошедший футбольный сезон, безо всяких сомнений, был лучшим в карьере капитана "Спартака". Но главное, что нужно знать о его капитане, – он никогда не забывает свои корни. Он построил стадион в Миллерово, привезя туда из Москвы искусственный газон. Ежегодно в его родном городе проводится традиционный турнир с участием ведущих российских футболистов", — говорится на сайте издания.
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 01:43
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(1)
№2 Написал: demon_fs СПб (Сегодня, 01:53) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
какие нах 13? grinning
Регистрация: 24.12.2007
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 01:45) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Впервые за 13 лет клуб вернул титул чемпиона России

Разве за 13?


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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