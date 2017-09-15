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Роман Бабаев: Смолов был готов на понижение зарплаты ради перехода в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о том, что минувшим летом "армейцы" вели переговоры о переходе нападающего "Краснодара" и сборной России Фёдора Смолова.

"Мы не стеснялись рассматривать любые варианты. И аренду Смолова в том числе. Причём были хорошие шансы подписать Смолова на полгода, до зимы. Фёдор был готов даже на понижение зарплаты ради перехода в ЦСКА. Но "Краснодар" не был готов отпустить его. При этом я не могу сказать ни слова упрёка в адрес руководства этого клуба, которое ответило нам отказом. Собственно, в первом же матче после этого решения Смолов сделал дубль в ворота «Динамо» и показал, что он большой профессионал", - цитирует Бабаева "Чемпионат.сом".
Теги: Бабаев Смолов ЦСКА Краснодар
Сегодня, 22:50
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№2 Написал: Black Buffalo Краснодар (Сегодня, 23:13) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Политика СНГ, не укреплять конкурентов... Ни за какие коврижки..


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Мы не выше всех, мы лучше.
Регистрация: 1.06.2016
№1 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 23:12) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
О как, его в Спартаке ждали и в Зените, а он с конями любовь крутил.
Регистрация: 29.10.2010
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