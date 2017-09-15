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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Роман Бабаев: Смолов был готов на понижение зарплаты ради перехода в ЦСКА
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о том, что минувшим летом "армейцы" вели переговоры о переходе нападающего "Краснодара" и сборной России Фёдора Смолова.
"Мы не стеснялись рассматривать любые варианты. И аренду Смолова в том числе. Причём были хорошие шансы подписать Смолова на полгода, до зимы. Фёдор был готов даже на понижение зарплаты ради перехода в ЦСКА. Но "Краснодар" не был готов отпустить его. При этом я не могу сказать ни слова упрёка в адрес руководства этого клуба, которое ответило нам отказом. Собственно, в первом же матче после этого решения Смолов сделал дубль в ворота «Динамо» и показал, что он большой профессионал", - цитирует Бабаева "Чемпионат.сом".
"Мы не стеснялись рассматривать любые варианты. И аренду Смолова в том числе. Причём были хорошие шансы подписать Смолова на полгода, до зимы. Фёдор был готов даже на понижение зарплаты ради перехода в ЦСКА. Но "Краснодар" не был готов отпустить его. При этом я не могу сказать ни слова упрёка в адрес руководства этого клуба, которое ответило нам отказом. Собственно, в первом же матче после этого решения Смолов сделал дубль в ворота «Динамо» и показал, что он большой профессионал", - цитирует Бабаева "Чемпионат.сом".
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