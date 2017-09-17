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Александр Бубнов: Каррера, возможно, поплыл

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре "Спартака" в матче 10-го тура чемпионата России с "Тосно" (2:2).

"Спартак" уже третью игру 2:0 ведёт и не может выиграть. Безобразная оборона. Виновата ротация, нет взаимопонимания в защите.

Каррера, возможно, поплыл. Зачем он поменял Таски? Это ошибка. Хочешь усилить нападение — замени полузащитника или крайнего защитника", - цитирует Бубнова "Спорт FM".
Теги: Бубнов Каррера Спартак Тосно
Сегодня, 19:30
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29
(5)
№29 Написал: Barmaley (Сегодня, 21:26) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Br.Li
А каким стилем он поплыл? Баттерфляем,брассом,а может быть вольным стилем?

Камасутрой он поплыл.
Регистрация: 17.04.2017
№28 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:06) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergey Nasirov_2
Скоро вы потоните навсегда .перекроют вам краны и все. В прошлом году играли в одном турнире,сейчас будем в трёх. Но я уверен ,Спартак себя ещё покажет.

который уж год поросячьи розовые мечты связаны с "перекрытием крана", с тем, чтобы "у соседа корова сдохла"...
В своей свинарне разобраться не хотите?


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№27 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 21:00) #
  • -2
  •  (6)
online

utekay,
Скоро вы потоните навсегда .перекроют вам краны и все. В прошлом году играли в одном турнире,сейчас будем в трёх. Но я уверен ,Спартак себя ещё покажет.
Регистрация: 27.07.2016
№26 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:56) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
куда поплыл? он тонет нахрен!


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№25 Написал: s.lysakov56 (Сегодня, 20:35) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: valerman40
да не поплыл он, а забил на все. Федун обещал усиления- да, аж на 25 лямов. Где оно? нет. Каррера подумал, и решил тоже не париться. Игроки посмотрели, тренеру пофиг. Ну тогда и нам по барабану. Тем более ряд игроков, вместе с тренером смогли продлить контракты. Все жизнь удалась, а все остальное это наши проблемы- болельщиков Спартака.


Ганчаренко не забил же, команда по крайней мере не рассыпается. Информация к размышлению, так сказать.
Регистрация: 12.09.2014
№24 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 20:24) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Corner
Цитата: nnn69
Давайте, уволим Карреру, и кто будет тренировать эту банду?

По моему, пора звать Горлуковича...
==================
– Вспомните: вам доставалось от Сергея Горлуковича?
Самарони: – От Деда? Я до сих пор его боюсь. Закрытое, злое лицо. Со всеми ругается. В сауну ходил как король. Только он один, а остальные ждут. В сауну можно было зайти только тогда, когда выйдет Горлукович. Бранился на нас. Но я его все равно уважаю, хотелось бы с Сергеем встретиться.

Робсон: – Зато на тренировках Горлукович был образцом для всех. И на поле он выходил бесстрашным.

Не прокатит, времена нынче другие. Сольют моментом.
Регистрация: 21.03.2011
№23 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 20:23) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spartacus1971
зачем менял Таски

А зачем играть в 5 защитников против 9 полевых. Вполне логичная замена. Повели в счете. Тосно нужно отыгрываться, а вот вам Промес для свободных зон.
Регистрация: 21.12.2010
№22 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 20:21) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
да не поплыл он, а забил на все. Федун обещал усиления- да, аж на 25 лямов. Где оно? нет. Каррера подумал, и решил тоже не париться. Игроки посмотрели, тренеру пофиг. Ну тогда и нам по барабану. Тем более ряд игроков, вместе с тренером смогли продлить контракты. Все жизнь удалась, а все остальное это наши проблемы- болельщиков Спартака.
Регистрация: 2.08.2010
№21 Написал: GS Москва (Сегодня, 20:17) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: Spartak СССР
так и не лезли,поперек катали

В том-то и дело, что привозы случились, когда пытались давать острые пасы и теряли мяч.
А опорники все поломанные, Пашалич, Самедов и Попов, при котором голешники получили, не опорники, а АПЗ. И Фернандо не тот, что в прошлом году.
Регистрация: 22.09.2009
№20 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 20:15) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
А может и приплывет к экватору чемпионата.
Когда смотришь его интервью на Матче и после/перед играми, то складывается впечатление, что человек он правильный.
А вот как тренер в этом сезоне он плохо себя проявляет.
Хорошо все-таки, что мы избавились от склочников Самедова и свинтакова.

еще осталось от Миранчука и Чорлуки избавиться,тогда Локо засияет новыми красками))
Регистрация: 6.04.2016
№19 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 20:12) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
А может и приплывет к экватору чемпионата.
Когда смотришь его интервью на Матче и после/перед играми, то складывается впечатление, что человек он правильный.
А вот как тренер в этом сезоне он плохо себя проявляет.
Хорошо все-таки, что мы избавились от склочников Самедова и свинтакова.


Хмм,так Самедов стал чемпионом,а вы когда?
Регистрация: 12.02.2013
№18 Написал: Батька (Сегодня, 20:12) #
  • -4
  •  (6)

Бердыев как там не поплыл ??
Регистрация: 9.09.2016
№17 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 20:11) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GS
При том, что когда команда, имея лишнего игрока ведет 2:0, то можно держать мяч на чужой половине, а не лезть толпой забивать третий. И не позволять противнику, который только и играет на дальних забросах, выходить 2 в 2, когда Петкович накосячил с выносом.

так и не лезли,поперек катали,видно было что могли задавить и разгромить,но корчили из себя Барсу,ну нет класса у Спартака,нужно биться все 90 минут каждый матч с полной отдачей,только тогда придут очки,а если так относиться то всегда будет расплата и не только в физике дело,сами привозят себе
Регистрация: 6.04.2016
№16 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 20:06) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: nnn69
Давайте, уволим Карреру, и кто будет тренировать эту банду?

По моему, пора звать Горлуковича...
==================
– Вспомните: вам доставалось от Сергея Горлуковича?
Самарони: – От Деда? Я до сих пор его боюсь. Закрытое, злое лицо. Со всеми ругается. В сауну ходил как король. Только он один, а остальные ждут. В сауну можно было зайти только тогда, когда выйдет Горлукович. Бранился на нас. Но я его все равно уважаю, хотелось бы с Сергеем встретиться.

Робсон: – Зато на тренировках Горлукович был образцом для всех. И на поле он выходил бесстрашным.
Регистрация: 21.05.2016
№15 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 20:05) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Просто проявляется то, на что большинство болельщиков "Спартака" предпочитало закрывать глаза в прошлом сезоне. Каррера - классный мотиватор. Но что он привнес в игру команды в плане тактики, стратегии? Никто до сих пор не понял, в какой футбол играет "Спартак". На эмоциях, да еще когда удача сопутствует, можно обыграть кого угодно. Но эмоции рано или поздно проходят, это закон жизни. И удача не может сопутствовать вечно. И что в результате остается?
Регистрация: 22.09.2009
№14 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 19:59) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Реал»
Каррера, возможно, приплыл, а не поплыл
Регистрация: 31.03.2015
№13 Написал: о_О (Сегодня, 19:58) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Spartacus1971,
замена таски на промеса как раз логична-команда соперника осталась в меньшинстве, нужно было усиливать атаку


--------------------
ЦВБП ЦСКА всегда бьет пенальти)))
Регистрация: 13.09.2017
№12 Написал: GS Москва (Сегодня, 19:58) #
  • -2
  •  (8)

Цитата: Spartak СССР
при чем тут Каррера,когда за 5 минут до конца сами себе привозят

При том, что когда команда, имея лишнего игрока ведет 2:0, то можно держать мяч на чужой половине, а не лезть толпой забивать третий. И не позволять противнику, который только и играет на дальних забросах, выходить 2 в 2, когда Петкович накосячил с выносом.
Регистрация: 22.09.2009
№11 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:58) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Сибирь»
Видимо, футболисты видели, что реально в команде игрой в прошлом сезоне рулил Пилипчук. А в этом сезоне они решили Карреру слить. Пилипчука больше за тренера считают? Непонятная ситуёвина. Это как версия....


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№10 Написал: nnn69 (Сегодня, 19:54) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Давайте, уволим Карреру, и кто будет тренировать эту банду? Реально вот так вот в разгар ЛЧ и чемпионата начнем клуб перестраивать.... И кто будет этим новым главным тренером? И что самое интересное вы реально думаете что у нового главного тренера Глушаков и Комбаров станут лучше играть?


--------------------
Любая сплетня есть просто сплетня, а сплетня, кем-либо повторяемая, невольно становится отвратительной клеветой
Регистрация: 13.03.2009
№9 Написал: Br.Li (Сегодня, 19:53) #
  • +3
  •  (9)

А каким стилем он поплыл? Баттерфляем,брассом,а может быть вольным стилем?
Регистрация: 21.08.2014
№8 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:51) #
  • +6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну, он сам, на поле выйти не может. А менталитет наших игрочилл он так и не познал. Уж больно он интеллигентен. На шею сели чемпионы.
Регистрация: 23.08.2016
№7 Написал: Critique (Сегодня, 19:50) #
  • -5
  •  (11)

Тактические ошибки тренера. Очевидно. Несмотря на всю мою симпатию к нему.
Регистрация: 17.04.2017
№6 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 19:50) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
Каррера делает вообще непонятные замены...то Промеса убрал в ЛЧ (якобы о травме подумал)

так правильно убрал,он вообще выпал из игры,а то что смягчил после матча.так это для мотивации
Регистрация: 6.04.2016
№5 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:48) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartak СССР
при чем тут Каррера

старая и избитая фраза: "выигрывает команда, проигрывает тренер"
тут сейчас все виноваты, если уж объективно
те рано перестают играть (хотя играть надо до конца)
Каррера делает вообще непонятные замены...то Промеса убрал в ЛЧ (якобы о травме подумал)
теперь Таски зачем-то снял
и оправдания какие то Валеркины...странно всё это и непонятно
разлад что ли какой


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№4 Написал: avnik море (Сегодня, 19:47) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Он "поплыл" еще с Зенитом, когда не выпустил Зе Луиша с первых минут. Странный такой долгоиграющий заплыв....


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№3 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 19:45) #
  • +5
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
при чем тут Каррера,когда за 5 минут до конца сами себе привозят и уже не первый матч,это элементарное раздолбайство и не профессионализм игроков
Регистрация: 6.04.2016
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 19:36) #
  • +5
  •  (17)
online
Болеет за:
«Локомотив»
А может и приплывет к экватору чемпионата.
Когда смотришь его интервью на Матче и после/перед играми, то складывается впечатление, что человек он правильный.
А вот как тренер в этом сезоне он плохо себя проявляет.
Хорошо все-таки, что мы избавились от склочников Самедова и свинтакова.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:33) #
  • 0
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Согласен,зачем менял Таски,а потом ещё и Педро.который в этот день играл лучше всех и уже не в первый раз делает такие замены.
Регистрация: 12.02.2013
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