Аслан Дудиев: при счете 0:2 особо не верилось, что можем сравнять

Защитник "Тосно" Аслан Дудиев прокомментировал ничью своей команды в матче против "Спартака" (2:2).- Когда забили первый гол наступила легкая эйфория. Откуда-то появились силы. При счете 0:2 особо не верилось, что можем сравнять.– Честно говоря, так устал, что не было даже сил посмотреть повтор.