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Аслан Дудиев: при счете 0:2 особо не верилось, что можем сравнять

Защитник "Тосно" Аслан Дудиев прокомментировал ничью своей команды в матче против "Спартака" (2:2).

- Когда забили первый гол наступила легкая эйфория. Откуда-то появились силы. При счете 0:2 особо не верилось, что можем сравнять.

– Было ли удаление Виталия Шахова с вашей позиции? Обсуждали это с ним?

– Честно говоря, так устал, что не было даже сил посмотреть повтор.

"Спорт День за Днем"
Теги: Дудиев Тосно Спартак
Вчера, 22:47
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