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В Курске для болельщиков ЦСКА организовали экскурсии

Власти Курска организовали экскурсионные туры по областном центру для болельщиков ЦСКА, которые прибыли на матч 1/16 финала Кубка России против "Авангарда", сообщает dddkursk.ru.

Как сообщила Лилия Каменева, руководитель пресс-службы областного УМВД, в Курск уже прибыли более 200 болельщиков "красно-синих". Причем, не только из Москвы, но и из других регионов. Добираются гости и автобусами, и поездами, и, конечно же, частным транспортом. Для фанатов, прибывших на железнодорожный вокзал Курска, предусмотрена экскурсионная программа по городу с посещением мемориального комплекса у Триумфальной Арки. Для этих целей мэрия выделила автобусы.

На улицах Курска можно увидеть группы фанатов "красно-синих". За несколько часов до матча отдельные болельщики ЦСКА стали подтягиваться к "Трудовым резервам". Здесь, как отмечают в курской полиции, можно получить необходимую справочную информацию. В полдень со стороны улицы Радищева открыт вход на гостевой сектор. По остальным билетам и абонементам запускать на стадион начнут в 14.30. Болельщиков просят не брать с собой запрещенные предметы, в том числе напитки в таре объемом более пол-литра.

Сегодня полиция Курска работает в усиленном режиме. Задействованы все подразделения, а также бойцы Росгвардии, частные охранные организации. Количество сотрудников не уточняется, однако стражи закона заверяют, что "сил и средств достаточно для обеспечения охраны общественного порядка". Однако, пока "силовой" работы у полицейских нет. В большинстве своем приезжие любители футбола – приличные болельщики, ведут себя спокойно. В отделы полиции Курска были доставлены лишь трое гостей города, которые находились на улице в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 16:44
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№1 Написал: safonas (Сегодня, 17:10) #
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экскурсии по Европам и Линиям)))) больше там ничего нет)


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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