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Алексей Смертин будет и.о. директора "Динамо" на время отпуска Кречетова

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев сообщил, что директор по подготовке резерва бело-голубых Алексей Смертин станет и.о. исполнительного директора клуба на время отпуска Евгения Кречетова, который занимает эту должность.

"Он исполняет обязанности исполнительного директора на время отпуска Кречетова. Если в клубе будут приниматься кадровые решения, связанные с изменениями функциональных обязанностей, мы об этом сообщим специально", - цитирует Муравьева ТАСС.
Теги: Смертин Муравьев Динамо
Сегодня, 17:21
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