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Эмилиано Ригони: надо продолжать двигаться вперёд

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони подвел итоги ленинградского дерби с "Динамо" (2:3 в доп. время) в матче 1/16 финала Кубка России.

— Вы не думали, что "Динамо" может быть настолько сильно?

— Да не то чтобы не думали. В футболе часто происходят такие вещи. Нам было сложно показать свой максимум в первом тайме, но потом мы смогли наверстать, а затем пропустили гол с пенальти. Это может произойти с любой командой, ошибки случаются. Капленко — молодой игрок, и мы окажем ему всю нашу поддержку. Надо продолжать двигаться вперед. Это футбол и все может случиться. Теперь важно получить три очка в воскресенье.

— Как вам поле? Есть ощущение, что чуть хуже, чем в предыдущих матчах.

— Да, немного хуже, но это нас не оправдывает.

— А с открытой крышей играть сложнее?

— Нет, мы должны играть одинаково при любых обстоятельствах. Тренер нас тоже просит чтобы мы выкладывались на сто процентов при любых погодных условиях. Сегодня мы играли не очень хорошо, и, к сожалению, не смогли порадовать наших болельщиков. Мы уходим домой с грустью.

ФК "Зенит"
Теги: Ригони Зенит Динамо СПБ
Сегодня, 07:09
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