Эмилиано Ригони: надо продолжать двигаться вперёд

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони подвел итоги ленинградского дерби с "Динамо" (2:3 в доп. время) в матче 1/16 финала Кубка России.— Да не то чтобы не думали. В футболе часто происходят такие вещи. Нам было сложно показать свой максимум в первом тайме, но потом мы смогли наверстать, а затем пропустили гол с пенальти. Это может произойти с любой командой, ошибки случаются. Капленко — молодой игрок, и мы окажем ему всю нашу поддержку. Надо продолжать двигаться вперед. Это футбол и все может случиться. Теперь важно получить три очка в воскресенье.— Да, немного хуже, но это нас не оправдывает.— Нет, мы должны играть одинаково при любых обстоятельствах. Тренер нас тоже просит чтобы мы выкладывались на сто процентов при любых погодных условиях. Сегодня мы играли не очень хорошо, и, к сожалению, не смогли порадовать наших болельщиков. Мы уходим домой с грустью.