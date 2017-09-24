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Александр Бубнов: на результате матча "Спартака" сказались очередные травмы

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал ничью "Спартака" в матче против "Анжи" (2:2).

"На результате встречи сказались очередные травмы, причем полученные на ровном месте. Жано и Комбаров, как и Промес с Рошей, получили повреждения в безобидных ситуациях. Не знаю, можно ли винить в этом тренерский штаб. Каррера на днях приводил таблицу, согласно которой в прошлом сезоне травм было не меньше. Нужно находиться внутри команды, знать точные диагнозы, чтобы возложить ответственность на кого-то конкретного", - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Теги: Бубнов Спартак Анжи
Сегодня, 00:26
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№3 Написал: Больной Бутырский Хутор (Сегодня, 01:14) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
попробую абстрагироваться от того, что я являюсь поклонником одного клуба, и явным ненавистником второго.
предположим, я - давлю за "Терпилу" из города Мухогада.
Смотрел оба матча от корки до корки. Т.к. я не комментатор, предпочтения которых видны заранее, а некий хрен с Чукотки, то отмечу следующую картину. ЦСКА не хотел играть, по составу, а особенно по заменам (Чалов, Миланов) - играли на удачу: забьем -- заипись, не забьем - не заепись. Давно не видели парни табличку, а им с МЮ играть. Зачем выходил Дзага? Для проформы? Почему не меняли? Самый бесполезный игрок. Даже братья больше острых передач делали, он же владеет "десяткой" - за такой номер люди жизнь отдают. Всю игру спиной к воротам. Ничего. Натхо был полезен втройне, если это слово вообще применимо к этой аморфной пустоте. Чалов и Джамал ничего не сделали, накрутили по паре раз защей, но от них ждется что-то другого. Скучно и грустно. Что ждать от МЮ? 0-0? Братья не вечные, а ведь именно Леха давал навесы и лез вперед. И Фернандеса сломали, дай Бог, чтобы восстановился. При такой игре отскочить за счастье.

Теперь про второй матч "ЛЧ".
Опять грабли? Который раз. Вы действительно сливаете Карреру? Так дайте ему досвидос, ну нельзя же так нервировать болел. Первый раз спускаете на последних минутах? И добивать надо на дополнительных валидольных? В среду будет не Марибор.

Мне, Больному, простительно.
Регистрация: 4.04.2008
№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 01:12) #
  • -2
  •  (2)

Посмотрел обзор.. что сказать, это проблема как Спартака, так и всего российского футбола в целом (особенно сборной).. называется диагноз: НЕРЕАЛИЗАЦИЯ моментов))
Регистрация: 29.08.2016
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 00:43) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
на результате сказалось распи3дяйство игроков.в очередной раз.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
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