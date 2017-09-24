Юрий Сёмин: когда-то и нам должно было достаться немного удачи

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал победу над "Ростовом", добытую на последней минуте благодаря голу Эдера.- Можно сказать, что был равный матч высокого уровня. Мы воспользовались ситуацией и забили гол. Когда-то и нам должно было достаться немножко удачи. Мы играли сегодня хорошо. Благодарен игрокам за самоотдачу. Давление от "Ростова" было очень мощное, - сказал Сёмин в эфире "Матч-ТВ".