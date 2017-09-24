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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Юрий Сёмин: когда-то и нам должно было достаться немного удачи
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал победу над "Ростовом", добытую на последней минуте благодаря голу Эдера.
- Можно сказать, что был равный матч высокого уровня. Мы воспользовались ситуацией и забили гол. Когда-то и нам должно было достаться немножко удачи. Мы играли сегодня хорошо. Благодарен игрокам за самоотдачу. Давление от "Ростова" было очень мощное, - сказал Сёмин в эфире "Матч-ТВ".
- Можно сказать, что был равный матч высокого уровня. Мы воспользовались ситуацией и забили гол. Когда-то и нам должно было достаться немножко удачи. Мы играли сегодня хорошо. Благодарен игрокам за самоотдачу. Давление от "Ростова" было очень мощное, - сказал Сёмин в эфире "Матч-ТВ".
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