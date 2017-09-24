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Юрий Сёмин: когда-то и нам должно было достаться немного удачи

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал победу над "Ростовом", добытую на последней минуте благодаря голу Эдера.

- Можно сказать, что был равный матч высокого уровня. Мы воспользовались ситуацией и забили гол. Когда-то и нам должно было достаться немножко удачи. Мы играли сегодня хорошо. Благодарен игрокам за самоотдачу. Давление от "Ростова" было очень мощное, - сказал Сёмин в эфире "Матч-ТВ".
Теги: Семин Локомотив Ростов
Сегодня, 18:48
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№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Что значит когда-то?В этом сезоне как раз и фортуна на вашей стороне.
Регистрация: 12.02.2013
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