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Сверрир Игнасон: очень жаль уступать после такого мяча

Защитник "Ростова" Сверрир Игнасон прокомментировал поражение своей команды в матче против "Локомотива" (0:1) в одиннадцатом туре чемпионата России.

"Мы очень разочарованы, потому что пропустили на последней минуте. Команда отдала все силы игре и нам жаль, что в этом матче не удалось заработать очков. Показалось, что в момент гола игрок соперника был в офсайде. Нужно будет посмотреть повтор. Конечно, очень жаль уступать после такого мяча", - цитирует Игнасона donnews.ru.
Теги: Ростов Локомотив
Сегодня, 02:42
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