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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Игорь Шалимов: конечно, все разочарованы
Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после поражения от "Арсенала" (0:1) в матче 12-го тура чемпионата России отметил, что сопернику удалось навязать свою игру.
– Расстроены тем, как складывалась игра, и, соответственно, результатом, – отметил Шалимов. - Мы плохо закончили этот период и в плане результатов, и места в турнирной таблице, и игры, и настроения. Но сейчас обсуждать это не с кем, потому что игроки разъезжаются: у нас сейчас и выходные, и "сборники" уезжают. Потом соберемся и уже будем разговаривать. Так, конечно, все разочарованы. Хотя, когда мы остались вдевятером, у нас в конце был серьезный момент, и мы могли забить и не проиграть, пусть и играли плохо. Так сложилось, что сначала мы остались вдесятером, а потом, из-за травмы, вдевятером.
– Нет сожаления, что провели две замены в перерыве? Не поторопились?
– Нет. Нам надо было обязательно усилить фланг, мы проигрывали, и поменяли игрока, который выпадал. Хотя не один он играл плохо, но выбрали его, потому что три замены в перерыве это было бы чересчур, рисковать не стали. А третья замена – нужна была свежесть, потому что народ подсел, мы уже вдесятером играли. Такое бывает у нас, это было и в прошлом сезоне раза два-три; мы, проигрывая, делали три замены уже за 20 минут до конца, и игры три заканчивали вдесятером.
– "Арсенал" сегодня играл в достаточно необычном составе. Стало ли это для вас сюрпризом?
– Да нет, сюрпризом не стало, потому что схема у них не поменялась, они играли так же. Мы сделали очень много для того, чтобы они играли неплохо в свою игру, то есть позиционная оборона и быстрый выход в контратаку, плюс стандарты. То есть мы создали им очень комфортные условия, в то время как они нам – нет.
"Спорт-Экспресс"
– Расстроены тем, как складывалась игра, и, соответственно, результатом, – отметил Шалимов. - Мы плохо закончили этот период и в плане результатов, и места в турнирной таблице, и игры, и настроения. Но сейчас обсуждать это не с кем, потому что игроки разъезжаются: у нас сейчас и выходные, и "сборники" уезжают. Потом соберемся и уже будем разговаривать. Так, конечно, все разочарованы. Хотя, когда мы остались вдевятером, у нас в конце был серьезный момент, и мы могли забить и не проиграть, пусть и играли плохо. Так сложилось, что сначала мы остались вдесятером, а потом, из-за травмы, вдевятером.
– Нет сожаления, что провели две замены в перерыве? Не поторопились?
– Нет. Нам надо было обязательно усилить фланг, мы проигрывали, и поменяли игрока, который выпадал. Хотя не один он играл плохо, но выбрали его, потому что три замены в перерыве это было бы чересчур, рисковать не стали. А третья замена – нужна была свежесть, потому что народ подсел, мы уже вдесятером играли. Такое бывает у нас, это было и в прошлом сезоне раза два-три; мы, проигрывая, делали три замены уже за 20 минут до конца, и игры три заканчивали вдесятером.
– "Арсенал" сегодня играл в достаточно необычном составе. Стало ли это для вас сюрпризом?
– Да нет, сюрпризом не стало, потому что схема у них не поменялась, они играли так же. Мы сделали очень много для того, чтобы они играли неплохо в свою игру, то есть позиционная оборона и быстрый выход в контратаку, плюс стандарты. То есть мы создали им очень комфортные условия, в то время как они нам – нет.
"Спорт-Экспресс"
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