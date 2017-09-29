Игорь Шалимов: конечно, все разочарованы

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после поражения от "Арсенала" (0:1) в матче 12-го тура чемпионата России отметил, что сопернику удалось навязать свою игру.– Расстроены тем, как складывалась игра, и, соответственно, результатом, – отметил Шалимов. - Мы плохо закончили этот период и в плане результатов, и места в турнирной таблице, и игры, и настроения. Но сейчас обсуждать это не с кем, потому что игроки разъезжаются: у нас сейчас и выходные, и "сборники" уезжают. Потом соберемся и уже будем разговаривать. Так, конечно, все разочарованы. Хотя, когда мы остались вдевятером, у нас в конце был серьезный момент, и мы могли забить и не проиграть, пусть и играли плохо. Так сложилось, что сначала мы остались вдесятером, а потом, из-за травмы, вдевятером.– Нет. Нам надо было обязательно усилить фланг, мы проигрывали, и поменяли игрока, который выпадал. Хотя не один он играл плохо, но выбрали его, потому что три замены в перерыве это было бы чересчур, рисковать не стали. А третья замена – нужна была свежесть, потому что народ подсел, мы уже вдесятером играли. Такое бывает у нас, это было и в прошлом сезоне раза два-три; мы, проигрывая, делали три замены уже за 20 минут до конца, и игры три заканчивали вдесятером.– Да нет, сюрпризом не стало, потому что схема у них не поменялась, они играли так же. Мы сделали очень много для того, чтобы они играли неплохо в свою игру, то есть позиционная оборона и быстрый выход в контратаку, плюс стандарты. То есть мы создали им очень комфортные условия, в то время как они нам – нет.