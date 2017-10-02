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ЦСКА возобновит тренировки 5 октября

После матча 12-го тура чемпионата России ЦСКА - "Уфа", футболисты армейской команды, за исключением игроков, уехавших в сборные, получили выходные.

Команда вновь соберется 5 октября на базе в Ватутинках, где проведет вечернее тренировочное занятие.

ЦСКА после 12-ти туров занимает в премьер-лиге 4-е место.

ПФК ЦСКА
Теги: ЦСКА
Сегодня, 20:43
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