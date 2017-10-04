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Сергей Фурсенко: Кокорин – один из самых сильных игроков в Европе

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко прокомментировал вызов нападающего команды Александра Кокорина в сборную России после длительного перерыва.

"Никаких особенных чувств в связи с возвращением Кокорина в сборную не испытываю – это просто данность. Знаю, что Саша – один из самых сильных игроков в Европе, и меня радует, что российская сборная усилилась таким футболистом", - цитирует Фурсенко "Чемпионат.сом".
Теги: Фурсенко Кокорин Зенит Сборная России
Сегодня, 00:39
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(2)
№5 Написал: liasport433 (Сегодня, 01:18) #
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online

мдаааа...... орлов все не заткнется , а фурсенко решил забрать корону старческого маразма!
Регистрация: 19.06.2017
№4 Написал: Bob59 Москва (Сегодня, 01:16) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Куда уж там, сильнее просто нет. joy
Регистрация: 10.02.2011
№3 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 01:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
Когда же заткнется этот идиот? smile
Регистрация: 2.02.2012
№2 Написал: перевод (Сегодня, 00:51) #
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Цитата: interested
Россиян при оценке всегда заносит в крайности, промежутка между ними для них не существует.


да,полностью с тобой согласен,но здесь Фурсенко озвучивает мнение Манчины.
Регистрация: 21.10.2016
№1 Написал: interested (Сегодня, 00:42) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Россиян при оценке всегда заносит в крайности, промежутка между ними для них не существует.
Регистрация: 18.10.2013
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