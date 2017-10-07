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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Лев Лещенко: Калитвинцев – профессиональный тренер, но в "Динамо" у него не сложилось
Народный артист РСФСР, болельщик московского "Динамо" Лев Лещенко поделился мнением об отставке Юрия Калитвинцева с поста главного тренера бело-голубых.
"Увольнение Юрия Калитвинцева было ожидаемым. Непонятно, в какую игру под его руководством играло "Динамо". Я присутствовал на нескольких матчах бело-голубых, и мне было непонятно, какой вариант защиты и нападения выбирал Калитвинцев. Вместо конкретной концепции игры был какой-то сумбур. Считаю, что от главного тренера очень много зависит. Калитвинцев – профессиональный тренер, но в "Динамо" у него не сложилось. Честно говоря, в команде нет шикарных исполнителей, тем более выбыл Кирилл Панченко. Но всё равно необходимо было менять какой-то вектор в тренерской работе.
Что будет с "Динамо" теперь? Такие вещи невозможно прогнозировать. "Спартак" в прошлом сезоне стал чемпионом, а в этом году еле играет. При том, что тренера они не меняли", - цитирует Лещенко "Чемпионат.сом".
"Увольнение Юрия Калитвинцева было ожидаемым. Непонятно, в какую игру под его руководством играло "Динамо". Я присутствовал на нескольких матчах бело-голубых, и мне было непонятно, какой вариант защиты и нападения выбирал Калитвинцев. Вместо конкретной концепции игры был какой-то сумбур. Считаю, что от главного тренера очень много зависит. Калитвинцев – профессиональный тренер, но в "Динамо" у него не сложилось. Честно говоря, в команде нет шикарных исполнителей, тем более выбыл Кирилл Панченко. Но всё равно необходимо было менять какой-то вектор в тренерской работе.
Что будет с "Динамо" теперь? Такие вещи невозможно прогнозировать. "Спартак" в прошлом сезоне стал чемпионом, а в этом году еле играет. При том, что тренера они не меняли", - цитирует Лещенко "Чемпионат.сом".
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