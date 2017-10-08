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Олег Терехин: не считаю, что Калитвинцев был в чем-то виноват

Экс-форвард "Динамо" Олег Терехин считает, что футболисты московского клуба ползали по полю и не бились за главного тренера Юрия Калитвинцева.

"Когда нет результата, естественно, что-то меняется в команде. Понятно, что уволят тренера, футболистов же нельзя убрать. Футболисты "Динамо" тоже виноваты в результатах. Если игроки говорили, что все хорошо у нас в команде, мы с Калитвинцевым, то играйте тогда, чего же вы по полю ползаете? Вы тогда на поле покажите, что вы за тренера. Я не считаю, что Калитвинцев был в чем-то виноват. Уверен, что он все делал правильно. Значит, такие футболисты сейчас в "Динамо". Им все равно, кто их тренирует. Вот раньше за тренера бились, а сейчас нет такого. Дай бог, чтобы у Хохлова получилось расшевелить их", - цитирует Терехина "Р-Спорт".
Теги: Терехин Калитвинцев Динамо
Сегодня, 07:09
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