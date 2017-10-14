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Алексей Козлов: на нас давило то, что мы шли на предпоследнем месте

Защитник "Динамо" Алексей Козлов прокомментировал победу над "СКА-Хабаровском" (2:0) в матче 13-го тура чемпионата России.

"На нас давило то, что мы шли на предпоследнем месте. Конечно, надо выправлять ситуацию. Важно не то, кто сегодня забил, а победа нашей команды. С таким отношением мы будем потихоньку подниматься вверх. Но не стоит обольщаться. Нужно готовиться к дальнейшим матчам. Мой гол? Была хорошая передача от Саши Ташаева, и мне оставалось только замкнуть. Все ворота были передо мной. Конечно, там находился вратарь, но так получилось, что я попал в ближний угол под опорную ногу", – цитирует Козлова "Спорт-Экспресс".
Теги: Козлов Динамо СКА-Хабаровск
Вчера, 23:45
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