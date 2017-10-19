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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Рязанцев: солнца в Перми меньше, чем в Питере
Полузащитник "Амкара" Александр Рязанцев сравнил погоду в Перми и Санкт-Петербурге.
– Различия между Санкт-Петербургом и Пермью как-то влияют на тебя?
– Самое важное – это работа. Работа здесь есть и она мне нравится. А города, конечно, отличаются, что уж кривить душой.
– Что тебя удивляет в Перми?
– Сегодня как раз ехал и вспоминал, когда последний раз здесь, в Перми, светило солнце и не мог вспомнить. Давно, в общем. Погода здесь странная. Ощущение, будто над городом всегда нависает что-то. Солнца не так много.
Говорят, в Питере мало солнца. Здесь его, наверное, еще меньше.
ФК "Амкар"
– Различия между Санкт-Петербургом и Пермью как-то влияют на тебя?
– Самое важное – это работа. Работа здесь есть и она мне нравится. А города, конечно, отличаются, что уж кривить душой.
– Что тебя удивляет в Перми?
– Сегодня как раз ехал и вспоминал, когда последний раз здесь, в Перми, светило солнце и не мог вспомнить. Давно, в общем. Погода здесь странная. Ощущение, будто над городом всегда нависает что-то. Солнца не так много.
Говорят, в Питере мало солнца. Здесь его, наверное, еще меньше.
ФК "Амкар"
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