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Александр Рязанцев: солнца в Перми меньше, чем в Питере

Полузащитник "Амкара" Александр Рязанцев сравнил погоду в Перми и Санкт-Петербурге.

– Различия между Санкт-Петербургом и Пермью как-то влияют на тебя?

– Самое важное – это работа. Работа здесь есть и она мне нравится. А города, конечно, отличаются, что уж кривить душой.

– Что тебя удивляет в Перми?

– Сегодня как раз ехал и вспоминал, когда последний раз здесь, в Перми, светило солнце и не мог вспомнить. Давно, в общем. Погода здесь странная. Ощущение, будто над городом всегда нависает что-то. Солнца не так много.

Говорят, в Питере мало солнца. Здесь его, наверное, еще меньше.

ФК "Амкар"
Теги: Рязанцев Амкар
Сегодня, 20:01
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