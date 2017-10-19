Александр Рязанцев: солнца в Перми меньше, чем в Питере

Полузащитник "Амкара" Александр Рязанцев сравнил погоду в Перми и Санкт-Петербурге.– Самое важное – это работа. Работа здесь есть и она мне нравится. А города, конечно, отличаются, что уж кривить душой.– Сегодня как раз ехал и вспоминал, когда последний раз здесь, в Перми, светило солнце и не мог вспомнить. Давно, в общем. Погода здесь странная. Ощущение, будто над городом всегда нависает что-то. Солнца не так много.Говорят, в Питере мало солнца. Здесь его, наверное, еще меньше.