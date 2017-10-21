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Сердар Таски: я бы хотел остаться в "Спартаке"

Защитник московского "Спартака" Сердар Таски ответил на вопрос о своем контракте.

Ранее ТАСС сообщал, что 30-летний Таски в сентябре не смог договориться с клубом о подписании нового контракта и в данный момент переговоры с красно-белыми приостановлены.

"оглашение рассчитано до лета 2018 года. Какое-то общение уже идет. Я бы хотел остаться в "Спартаке". Я тут счастлив", - цитирует Таски "Чемпионат.сом".
Теги: Таски Спартак
Вчера, 23:18
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