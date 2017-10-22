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Дмитрий Хомуха: ЦСКА неоднократно доказывал, что его рано списывать со счетов

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха отметил, что армейцы способны успешно сыграть с "Зенитом" в матче 14-го тура чемпионата России.

"ЦСКА неоднократно доказывал, что его рано списывать со счетов. Сколько раз армейцев уже хоронили? Не спешите этого делать и сейчас. Они возрождались и занимали высокие места. Уже довольно давно клуб не делает приобретений, но за счет опыта, характера, бойцовских качеств, считаю, москвичи способны успешно сыграть с тем же "Зенитом" в воскресенье. Наверное, надо посмотреть правде в глаза. Когда в последний раз ЦСКА делал приобретение? В основном клуб пополнялся свободными агентами. И сегодня игрокам просто нужно отдать должное за то, что они продолжают оставаться в верхней части турнирной таблицы и не валятся", - цитирует Хомуху "Спорт-Экспресс".
Сегодня, 13:17
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