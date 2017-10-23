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Тренер "Амкара": игра со "Спартаком" показала, что у нас есть своя философия

Тренер "Амкара" Горан Алексич подвел итоги матча 14-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:0).

"Спартак" пытался делать все, что он обычно и делает. Они играли в пас, меняли стороны, часто переводили мяч с одного фланга на другой. Сначала у нас были проблемы, но потом мы перестроились и достаточно дисциплинированно сыграли в обороне. У "Спартака" получалось играть на контратаках. Они были более опасны, чем в позиционных атаках.

У нас несколько игроков травмированы, но мы остаемся одной командой. Игра со "Спартаком" показала, что у нас есть своя философия, которая дает результат в последнее время. Игроки понимают ее и выполняют задачи, которые стоят перед ними. "Амкар" организованно защищается, поэтому сопернику сложно создавать голевые моменты. В концовке матча со "Спартаком" мы могли и выиграть", - приводит слова Алексича пресс-служба клуба.
Теги: Амкар Спартак
Вчера, 23:18
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№3 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 00:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
никто не спорит,ваш стиль это автобус и регби,к футболу это мало имеет отношения и в чемпионате такого стиля 80 %,потом вы удивляетесь что на ваши матчи не ходит болельщики,а на что смотреть?Болельщикам голы и комбинации нужны,а не ваши трусливые схемы и регби,единицы в чемпионате играют в футбол
Регистрация: 6.04.2016
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 00:17) #
  • -1
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Цитата: Vik_49 SM
Не хочу никого обидеть, но как же надоело, когда выигрывает или выгрызает очко команда, которая две трети матча тупо сидит всем составом в обороне. А таких матчей, к сожалению, становится все больше. Хочется футбол смотреть, а не борьбу.

+100


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№1 Написал: Vik_49 SM Калуга (Вчера, 23:30) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Не хочу никого обидеть, но как же надоело, когда выигрывает или выгрызает очко команда, которая две трети матча тупо сидит всем составом в обороне. А таких матчей, к сожалению, становится все больше. Хочется футбол смотреть, а не борьбу.
Регистрация: 7.06.2017
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