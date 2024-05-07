"Смешной вопрос. Особенно в контексте того, что сейчас вытворяют все лидеры. Наиболее приближенная игра сейчас у "Ахмата", который крушит всех подряд (cмеется.) А если серьезно — никто из претендентов чемпионскую игру не показывает. И такого никогда не было, по-моему", - приводит слова Радимова "РБ Спорт".
"Динамо" сыграет с "Краснодаром" на выезде в последнем, 30-м туре РПЛ. После 27-ми сыгранных туров петербургский "Зенит" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 51-м очком, на втором месте располагается команда Мурада Мусаева с 50-ю очками, "бело-голубые" занимают третью строчку с таким же количеством очков. В 27-м туре РПЛ "быки" уступили на своем поле "Ахмату" со счетом 0:1, а команда Сергея Семака сыграла вничью 1:1 с воронежским "Факелом", пропустив мяч с пенальти в компенсированное время. "Бело-голубые" на своем поле одержали победу над "Сочи" со счетом 3:2.
Радимов: никто из претендентов на золотые медали чемпионскую игру не показывает
Экс-игрок петербургского "Зенита" Владислав Радимов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"