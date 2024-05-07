"Поведение Дзюбы не удивляет. Артем всегда устраивает вокруг себя шоу. Он любит внимание к своей персоне. В лучшие годы Артем был сильнейшим нападающим России, но даже тогда он постоянно со всеми конфликтовал. Видимо, справиться с его тяжелым характером способен только серьезный Черчесов. Это показал чемпионат мира 2018 года", - цитирует Петржелу "РБ Спорт".
Напомним, что сегодня, 7-го мая, агент Артема Дзюбы заявил, что игрока решили "списать со счетов в "Локомотиве" и поэтому не дают нападающему играть. Ранее сообщалось, что контракт игрока, действующий до конца текущего сезона, будет продлен в том случае, если форвард наберет 12 результативных действий. В 26-ти встречах Дзюба забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 35-летнего игрока в 2,8 миллионов евро. После 27-ми сыгранных туров московский "Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 44 очка. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Дзюба летом в качестве свободного агента может перейти в китайский "Шанхай Шэньхуа", тренером которого является Леонид Слуцкий.
Петржела - о словах агента Дзюбы: Артем всегда устраивает вокруг себя шоу. Он любит внимание к своей персоне
Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о ситуации вокруг нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"