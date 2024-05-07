"Догнать Кассьерру в споре будет довольно проблематично, на самом деле, хотя, я думаю, что Тюкавин может это сделать. В каждом матче забивает ведь... Хотя Кордоба может и в одном сразу хет-трик сделать. Но будет тяжело, потому что в концовке чемпионата забивать так просто не будут давать", - цитирует Радимова "РБ Спорт".
Константин Тюкавин провел за московское "Динамо" 27 матчей в рамах РПЛ и отметился 14-ю забитыми мячами и 9-ю результативными передачами. На счету Матео Кассьерры 25 сыгранных матчей, 16 забитых мячей и 4 голевые передачи. Джон Кордоба принял участие в 24-х матчах "Краснодара" в рамках российского чемпионата и отметился 14-ю забитыми мячами и 5-ю результативными передачами. После 27-ми сыгранных туров команда Марцела Лички занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на одно очко.
Радимов: Тюкавин может догнать Кассьерру в гонке бомбардиров
Экс-игрок петербургского "Зенита" Владислав Радимов высказался о бомбардирской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"