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"Рубин" закупит официальные мячи КК-2017 на 665 тысяч рублей

Казанский "Рубин" планирует закупить официальные мячи Кубка конфедераций-2017 Adidas Krasava на общую сумму до 665,14 тыс. рублей, сообщает RNS.

В рамках контракта планируется выкупить 120 мячей, то есть, максимальная стоимость одного мяча может составить 5,54 тыс. В официальном магазине Adidas такой мяч стоит 3,69 тыс.
Теги: Рубин
Сегодня, 16:17
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№1 Написал: sd131 РОССИЯ (Сегодня, 16:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
ну так они же оптом будут брать)))
вот умеют же..))
Регистрация: 9.01.2009
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