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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сергей Трубицин: страха перед "Спартаком" не испытываем - только уважение
Главный тренер "Спартака-Нальчика" Сергей Трубицин перед матчем 1/8 финала Кубка России на "Открытие Арене" заявил, что его команда уважает столичных одноклубников, но страха перед чемпионом не испытывает.
"У нас молодая команда, много ребят 1996-97 годов рождения. Из опытных, прошедших ФНЛ – Гугуев, Каркаев, Паштов, вратари Шогенов и Антипов, который летом побывал на сборах ЦСКА. Несколько человек из новороссийского "Черноморца" плюс свои воспитанники. Оборона у нас совсем молодая. Задачи выхода в ФНЛ не стоит. И в ближайшие год-два стоять не будет. Сейчас задача – воспитание футболистов. Идет становление команды. Футбол – такая вещь, что в нем все возможно. И соперник может недооценить, и обстоятельства могут сложиться в нашу пользу. Планов не строим. Могу лишь пообещать, что будем бороться и отдадим себя на поле полностью – такие матчи у многих футболистов бывают раз в карьере. Мечтаем ли в глубине души о сенсации? Естественно! Да-да, там звезды! Но мы не испугаемся, как не испугались и «Динамо». Такого, чтобы тряслись коленки и разбегались глаза, точно не будет. Страха перед "Спартаком" не испытываем – только уважение. Большой клуб! Тем не менее постараемся сыграть так, чтобы понравиться", – цитирует Трубицина Sportbox.
"У нас молодая команда, много ребят 1996-97 годов рождения. Из опытных, прошедших ФНЛ – Гугуев, Каркаев, Паштов, вратари Шогенов и Антипов, который летом побывал на сборах ЦСКА. Несколько человек из новороссийского "Черноморца" плюс свои воспитанники. Оборона у нас совсем молодая. Задачи выхода в ФНЛ не стоит. И в ближайшие год-два стоять не будет. Сейчас задача – воспитание футболистов. Идет становление команды. Футбол – такая вещь, что в нем все возможно. И соперник может недооценить, и обстоятельства могут сложиться в нашу пользу. Планов не строим. Могу лишь пообещать, что будем бороться и отдадим себя на поле полностью – такие матчи у многих футболистов бывают раз в карьере. Мечтаем ли в глубине души о сенсации? Естественно! Да-да, там звезды! Но мы не испугаемся, как не испугались и «Динамо». Такого, чтобы тряслись коленки и разбегались глаза, точно не будет. Страха перед "Спартаком" не испытываем – только уважение. Большой клуб! Тем не менее постараемся сыграть так, чтобы понравиться", – цитирует Трубицина Sportbox.
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