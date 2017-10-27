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Игорь Семшов: в матче с ЦСКА постараемся показать качественный футбол

Тренер тульского "Арсенала" Игорь Семшов поделился ожиданиями от домашнего матча с ЦСКА.

"ЦСКА – один из лидеров нашего футбола, во всех линиях выступают представители национальных сборных. И ЦСКА, на мой взгляд, в каждом матче нацелен только на победу. В этом случае дополнительно поспособствовал статус дерби двух столиц, плюс после поражения от "Базеля" в Лиге чемпионов армейцы хотели порадовать болельщиков. ЦСКА – фаворит, но сделаем всё возможное, чтобы не разочаровать людей, которые придут нас поддержать, постараемся показать качественный футбол", – цитирует Семшова Sportbox.
Теги: Семшов Арсенал Тула ЦСКА
Сегодня, 16:10
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