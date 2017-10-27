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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Игорь Семшов: в матче с ЦСКА постараемся показать качественный футбол
Тренер тульского "Арсенала" Игорь Семшов поделился ожиданиями от домашнего матча с ЦСКА.
"ЦСКА – один из лидеров нашего футбола, во всех линиях выступают представители национальных сборных. И ЦСКА, на мой взгляд, в каждом матче нацелен только на победу. В этом случае дополнительно поспособствовал статус дерби двух столиц, плюс после поражения от "Базеля" в Лиге чемпионов армейцы хотели порадовать болельщиков. ЦСКА – фаворит, но сделаем всё возможное, чтобы не разочаровать людей, которые придут нас поддержать, постараемся показать качественный футбол", – цитирует Семшова Sportbox.
"ЦСКА – один из лидеров нашего футбола, во всех линиях выступают представители национальных сборных. И ЦСКА, на мой взгляд, в каждом матче нацелен только на победу. В этом случае дополнительно поспособствовал статус дерби двух столиц, плюс после поражения от "Базеля" в Лиге чемпионов армейцы хотели порадовать болельщиков. ЦСКА – фаворит, но сделаем всё возможное, чтобы не разочаровать людей, которые придут нас поддержать, постараемся показать качественный футбол", – цитирует Семшова Sportbox.
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